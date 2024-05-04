Uluslararası Zeytinyağı Yarışması Tarihi Yarımada’da yapıldı. 250’den fazla uluslararası marka yarıştı

OliveistanbulIocc Uluslararası Naturel Sızma Zeytinyağı Kalite Yarışmasının üçüncüsü bu yıl Türkiye'nin 100. yılına özel olarak Gelibolu Yarımadası'nda Alçıtepe Köyünde bulunan Kirte Hotel'de geçekleştirildi. 250'den fazla uluslararası markanın yer aldığı yarışma, farklı ülkeden gelen uzman jüri tarafından puanlandı.

OliveistanbulIocc Uluslararası Naturel Sızma Zeytinyağı Kalite Yarışması, Türkiye'nin köklü tarım geleneğini ve zeytinin eşsiz lezzetini dünya ile buluşturmak adına önemli bir faaliyet gerçekleştirmiş oldu. Kirte Hotel'in ev sahipliğini üstlendiği bu önemli etkinlik, zeytinyağı sektörünün en iyilerini bir araya getirmesiyle adından söz ettirdi. Yarışma, Türkiye'nin tarihî zenginliklerinden biri olan Gelibolu Yarımadası'nda gerçekleştirilerek, ülkenin 100. yıl kutlamalarına özel bir katkı sunmasının gururunu yaşadı.

"TÜRKİYE ADINA BÜYÜK BİR DEĞER TAŞIYOR"

Kirte Hotel'in muhteşem manzarası eşliğinde, zeytinyağı sektörünün önde gelen isimleri bir araya gelerek, kalite ve lezzet konusunda yarıştılar. Rekabet esnasında jüri üyeleri, katılımcıların ürünlerini titizlikle inceleyerek, en iyilerini tespit etti. OliveistanbulIocc Başkanı Dr. Abidin Tatlı, zeytinin ve zeytinyağının Türkiye için ne kadar önemli olduğunu belirterek, bu yarışmanın Türkiye adına büyük bir değer taşıdığını ifade etti.

Gelibolu Yarımadası'nın tarihi ve doğal güzelliklerine sahip çıkmak amacıyla gerçekleştirilen organizasyon, aynı zamanda yerel ekonomiye ve turizme de katkı sağladı. Kirte Hotel sahipleri Tuğçe ve Mehmet Ayağ, böylesine önemli bir etkinliğe ev sahipliği yapmaktan dolayı duydukları memnuniyeti dile getirirken, tarihi yarımadanın dünya çapında daha fazla tanınmasını ve turist çekmesini amaçladıklarını belirtti.

SONUÇLAR 5 MAYIS'TA AÇIKLANACAK

Yarışma sonuçlarının 5 Mayıs'ta açıklanacak olması, heyecanla beklenen bir anı işaret ediyor. Tüm katılımcılar, kendi ürünlerinin üstünlüğünü kanıtlamak için sabırsızlanırken, zeytinyağı tutkunları da en iyinin hangisi olduğunu öğrenmek için gün sayıyor. OliveistanbulIocc Uluslararası Naturel Sızma Zeytinyağı Kalite Yarışması, Türkiye'nin zeytinyağı mirasını gelecek nesillere taşımak ve dünya çapında tanıtmak adına önemli bir platform olmaya devam edecek.