TEM'de 5 kişinin öldüğü kaza: sürücü ve otobüs şoförü tutuklandı

Kaynak: DHA
TEM'de 5 kişinin öldüğü kaza: sürücü ve otobüs şoförü tutuklandı
Ankara'da kızlarının nikah törenine katıldıktan sonra Pendik'te TEM Otoyolu Kurtköy Kavşağı'nda otobüsten inen 5 kişi, karşıdan karşıya geçtikleri sırada bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Olayla ilgili gözaltına alınan otomobil sürücüsü ve otobüs şoförü, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ankara'daki kızlarının nikah törenine katılan Okur ailesi, törenin ardından bindikleri otobüsten 3 Mart'ta saat 01.00 sıralarında Pendik'te TEM Otoyolu Kurtköy kavşağında indi. Karşıdan karşıya geçmeye çalışan Fatma Gürsoy (68), Şükrü Okur (48), Melek Okur (44), Muhammet Alihan Okur (15) ve Ecrin Okur (11) isimli kişilere, Edirne istikametinde Soner Kurt'un kullandığı 35 KD 5720 plakalı otomobil çarptı. Bu trajik kaza sonucu olay yerinde 5 kişi hayatını kaybetti.

Kazanın ardından, otomobil sürücüsü Soner Kurt ve aileyi TEM otoyolunda bırakan otobüsün şoförü Ufuk Alkan gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından sürücü Soner Kurt ve otobüs şoförü Ufuk Alkan, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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