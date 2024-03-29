TEM’de ağaç yüklü tır yandı

Olay, TEM Otoyolu Sakarya-Düzce sınırında yaşandı.
Alınan bilgiye göre, İstanbul istikametinden Ankara yönüne doğru seyir halinde olan ağaç yüklü tırdan bir anda dumanlar yükseldiğini gören sürücü, aracı kontrollü şekilde emniyet şeridine çekti.
Çevredekilerin yangın tüpleri ile müdahale etmeye çalıştığı alevler söndürülemezken yangın giderek büyüdü.
İhbar üzerine bölgeye Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı itfaiye ekipleri yönlendirildi.
Olay yerine ulaşan ekiplerin müdahalesi sonrası yangın kontrol altına alındı. Maddi hasarın meydana geldiği yangınla ilgili inceleme başlatıldı.