TEM’de ağaç yüklü tır yandı

Kaynak: İHA
TEM’de ağaç yüklü tır yandı
TEM Otoyolu Sakarya-Düzce sınırında ağaç yüklü bir tır henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı alevlere teslim oldu.

Olay, TEM Otoyolu Sakarya-Düzce sınırında yaşandı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul istikametinden Ankara yönüne doğru seyir halinde olan ağaç yüklü tırdan bir anda dumanlar yükseldiğini gören sürücü, aracı kontrollü şekilde emniyet şeridine çekti.

aw173119-01.jpgÇevredekilerin yangın tüpleri ile müdahale etmeye çalıştığı alevler söndürülemezken yangın giderek büyüdü.

İhbar üzerine bölgeye Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı itfaiye ekipleri yönlendirildi.

aw173119-02.jpgOlay yerine ulaşan ekiplerin müdahalesi sonrası yangın kontrol altına alındı. Maddi hasarın meydana geldiği yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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