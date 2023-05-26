TEM'de beyaz eşya yüklü TIR yandı

TEM Otoyolu Düzce geçişinde beyaz eşya yüklü TIR alevlere teslim oldu.Yangını fark eden sürücü, "Canımı zor kurtardım" dedi.

TEM'de beyaz eşya yüklü TIR yandı

Yangın, TEM Otoyolu Yeşilyayla mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara'dan yüklediği beyaz eşyaları Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde bulunan limana götüren Mehmet A. idaresindeki tır, otoyolda ilerlerken Yeşilyayla mevkiinde bilinmeyen bir sebeple alev aldı. Alevleri gören otoyoldaki diğer sürücüler tır sürücüsü Mehmet A.'yi uyardı. Tırı emniyet şeridinde çeken sürücü Mehmet A., itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, alevlere müdahale ederek, yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

"CANIMI ZOR KURTARDIM"

Yangın anını anlatan sürücü Mehmet A., "Otoyolda ilerliyordum. Diğer sürücüler yangının olduğu uyarısında bulundular. Ben de aracı hemen emniyet şeridine çektim. Alevler birden şoför mahallini sardı. Canımı zor kurtardım" dedi.
Yangın sebebiyle otoyolda trafik iki şeritten verildi. Trafik, yangının söndürülmesinin ardından normale döndü.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

(Kaynak: İHA)

Öne Çıkanlar
Yüzellilikler listesindeki gazeteciler ve 28 Mayıs seçimi
Yüzellilikler listesindeki gazeteciler ve 28 Mayıs seçimi
80 milyon dolarlık vurgunda Fatih Terim gerçeği. Arda neden ağladı? Selçuk'un dramı. Şerafettin Tilki yazdı
80 milyon dolarlık vurgunda Fatih Terim gerçeği. Arda neden ağladı? Selçuk'un dramı. Şerafettin Tilki yazdı
ASM grup elemanlarına sağlıkçı sıfatı şeref nişanesi olarak verilmeli
ASM grup elemanlarına sağlıkçı sıfatı şeref nişanesi olarak verilmeli
Aile hekimlerine insan kaçakçılığının önünü açacak dayatma
Aile hekimlerine insan kaçakçılığının önünü açacak dayatma
Jesus'tan Fenerbahçe'deki geleceği ile ilgili flaş açıklama!
Jesus'tan Fenerbahçe'deki geleceği ile ilgili flaş açıklama!
Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman? Kızılcık Şerbeti 27. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman? Kızılcık Şerbeti 27. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Son Haberler
CHP'li Karabat, Erdoğan kazanırsa doların ne kadar olacağını açıkladı Ekonomi
CHP'li Karabat, Erdoğan kazanırsa doların ne kadar olacağını açıkladı
İngiltere'ye göç rekoru! 600 bini aştı Dünya
İngiltere'ye göç rekoru! 600 bini aştı
İran sınırındaki güvenlik duvarının 96 kilometresi tamamlandı Güncel
İran sınırındaki güvenlik duvarının 96 kilometresi tamamlandı
Adana’da 1 kişinin vurulduğu silahlı kavga kamerada Güncel
Adana’da 1 kişinin vurulduğu silahlı kavga kamerada
2 aylık hamile eşini öldüren kocaya ağırlaştırılmış müebbet Güncel
2 aylık hamile eşini öldüren kocaya ağırlaştırılmış müebbet
Silahla şakalaşırken kendini vurdu öldü Güncel
Silahla şakalaşırken kendini vurdu öldü
Mikonos Adası açıklarında göçmen botu battı: 3 ölü, 12 kayıp Dünya
Mikonos Adası açıklarında göçmen botu battı: 3 ölü, 12 kayıp