TEM’de tır kazası! Uzun araç kuyrukları oluştu

Düzce'de TEM Otoyolu'nun D-100 kara yolu bağlantısında tır devrildi, tırın sürücüsü Mehmet Reşit Bayunca (55) yaralandı.

KAYNAK: DHA
TEM’de tır kazası! Uzun araç kuyrukları oluştu

Olay, saat 14.30 sıralarında TEM Otoyolu'nun Kaynaşlı gişeleri çıkışında bulunan D-100 kara yolu bağlantı köprüsünde meydana geldi.

Ankara yönüne gitmekte olan Bayunca idaresindeki 06 DUN 33 plakalı MDF yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Olayda Bayunca yaralanırken, yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Bayunca’ya ilk müdahale olay yerinde yapılarak, ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

TEM'in D-100 bağlantı noktasında kaza nedeniyle yolun tek şeridi trafiğe kapandı. Tek şeritten sağlanan trafik sebebiyle uzun araç kuyrukları oluştu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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