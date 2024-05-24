Temel Karamollaoğlu'ndan Saadet Partilileri üzen haber. Özel'in ziyareti ertelendi

Düzenleme: Kaynak: ANKA
Temel Karamollaoğlu'ndan Saadet Partilileri üzen haber. Özel'in ziyareti ertelendi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'na bugün yapacağı ziyareti, Karamollaoğlu'nun sağlık sorunları nedeniyle ertelendi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu bugün parti genel merkezinde saat 15.00'da ziyaret edeceği duyurulmuştu.

Görüşme öncesi önemli bir gelişme yaşandı. CHP Genel Başkanı Özel'in, Temel Karamollaoğlu'na bugün yapacağı ziyaret ertelendi. Konuyla ilgili Saadet Partisi'nden yapılan açıklamada, görüşmenin ertelendiği bildirildi.

SAĞLIK SORUNLARI NEDENİYLE ERTELENDİ

Ziyaretin ertelenme nedeninin Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun sağlık sorunları olduğu öğrenildi.

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