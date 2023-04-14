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Temel Kotil kimdir? Temel Kotil ne dedi neden gündem oldu?

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Genel Müdürü Temel Kotil açıklamalarının ardından en çok arananlar arasında yer aldı. Peki, Temel Kotil kimdir? Temel Kotil ne dedi neden gündem oldu?

Haber Giriş: 14 Nisan 2023 Cuma - 14:04
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Temel Kotil kimdir? Temel Kotil ne dedi neden gündem oldu?

Temel Kotil kimdir? Temel Kotil ne dedi neden gündem oldu?
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TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil’in ATAK-2 açıklamaları sosyal medyada gündem oldu. Peki Temel Kotil ne dedi neden gündem oldu? Temel Kotil kimdir?

TEMEL KOTİL NE DEDİ?

TUSAŞ CEO’su Prof. Dr. Temel Kotil ATAK-2 Projesi kapsamında geliştirilen T929 Ağır Sınıf Taarruz Helikopteri’nin motor çalıştırması ve teslimatıyla ilgili tarihleri açıkladı.

Kotil, “ATAK-2, önümüzdeki günlerde ilk kez motor çalıştıracak. İnşallah, Dünya’nın en iyi taarruz helikopteri olacak. İlk üçünün teslimatı, 2025’te Kara Kuvvetleri Komutanlığı’mıza gerçekleştirilecek. Toplam ağırlığı 11 ton, 1.5 ton mühimmat taşıyabiliyor.” açıklamasında bulundu.

TEMEL KOTİL KİMDİR?

Temel Kotil 1959 yılında Rize'de doğdu. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak Mühendisliği bölümünden 1983 yılında mezun olmuş, 1986'da ABD'nin Ann Arbor kentindeki Michigan Üniversitesi'nin "Uçak Mühendisliği" bölümünde yüksek lisansını, 1987'de de aynı üniversitede Makine Mühendisliği dalında ikinci yüksek lisansını, 1991’de de yine Michigan Üniversitesinde “Makine Mühendisliği" bölümünde doktorasını tamamlamıştır.

Kotil, 1991-93 yılları arasında İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesinde Havacılık ve İleri Kompozit Laboratuvarlarının kuruculuğu ve yöneticiliğini yapmıştır. İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesinde Yardımcı Doçent ve Doçent olarak hizmet veren Kotil, aynı fakültede Bölüm Başkan Yardımcılığı ve 1993–94 yıllarında da Fakülte Dekan yardımcılığı görevlerini yürütmüştür.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Daire Başkanı olarak görev yaptıktan sonra, 2001 yılında ABD'de Illinois Üniversitesinde misafir profesör olarak hizmet vermiş ve daha sonra New York'ta Advanced Innovative Technologies Inc.’de Araştırma ve Mühendislik Bölümü Başkanlığını yürütmüştür.

2003 yılında THY'deki kariyerine Teknik Genel Müdür Yardımcısı olarak başlayan Kotil, 2005 yılında THY Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyeliğine atanmıştır. 2005 2011 yılları arasında THY Teknik A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmüş, 2010 2012 yılları arasında Sun Express Yönetim Kurulu Üyeliği yapmıştır.

Kotil, 2006 yılında IATA Yönetim Kurulu Üyeliğine, 2010 yılında Yönetim Kurulu Üyeliğine seçildiği Avrupa Havacılık Birliğinin (Association of European Airlines-AEA) 2012 yılında Başkan Yardımcısı, 2013 yılında da Başkan olmuştur. 2014 yılında DEIK Türkiye-Amerika İş Konseyi Yürütme Kurulu'na üye olmuştur.

2015-2016 yılları arasında TUSAŞ (Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.) Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Kotil, 21 Ekim 2016 tarihinden bu yana TUSAŞ Genel Müdürü, 8 Haziran 2021 tarihi itibari ile ise TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü olarak görev yapmaktadır.

2017-2018 yılları arasında SASAD (Savunma ve Havacılık Sanayii İmalatçılar Derneği) Yönetim Kurulu Başkanlığı ve HAB- Ankara Uzay ve Havacılık ihtisas Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu üyeliğini yürüten Kotil, 2018 yılından bu yana TR Motor A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, 2017-2019 yılları arasında ise TEI (TUSAŞ Motor Sanayi) Yönetim Kurulu Başkanlığını görevlerini yürütmüştür.

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