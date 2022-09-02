﻿''Temiz eller''le olacak gibi değil

Az son aktaracaklarım için, "Sedat Peker'in ifşaları, içinde Cumhurbaşkanı Danışmanları, Bakanlar, Milletvekilleri, yüksek bürokratlar, yüksek yargı üyeleri, şöhretli gazeteci(!)ler, saygın(!) iş insanlarının adlarının geçtiği rüşvet, yolsuzluk, usulsüzlük, hırsızlık, arsızlık iddiaları arasında bu ne ki?" diyebilirsiniz.

Söyleyeyim:

"Bu", baştaki çürümenin nerelere uzandığının, ne derece yayıldığının göstergesi.

Türkiye'yi, öyle sadece "eller"le sınırlı kalmayacak, nasıl büyük bir dip-köşe temizliğin beklediğinin işareti.

İşaretlerinden biri.

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Bana konuyu ilk aktaran, İYİ Parti Niksar Belediye Meclisi Üyesi Ali Berke'ydi.

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Yeri gelmişken, bilen zaten bilir de, bu vesileyle de belirteyim, havasından mı, suyundan mı, yaprağından mı, dutundan mı, ideolojik hafızamızdaki sancılı izlerinden mi hiç bilmiyorum; Tokat, kendimi bildim bileli, Türkiye'nin "ayrı bir sevdiğim" illerinden biri.

Kaçtır böyle kekremsi mevzularla konu oluyor ya bu köşeye, emin olun geri geri gidiyor ellerim o yeryüzü cennetine dair fena mevzulardan bahsettiğim her seferde.

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Berke'nin anlattığına göre, 2020 yılı itibarıyla SGK ve Vergi Dairesi'ne 25 milyon TL borcu olan AK Partili Niksar Belediyesi, garip bir alışverişe girmiş.

Değerini 34 Milyon TL olarak bildirdiği otogar yıkılmış, otogar arazisine mevcuttan daha küçük, böyle olduğu için de müdürlüklerin bir türlü sığamadığı ve taşınamadığı bir Hükümet Konağı yapılmış.

Hazine'den belediyeye verilen ve Kaymakamlık ile daire müdürlüklerinin hâlâ faaliyet gösterdiği eski Hükümet Konağı alanı ise garip bir ihaleyle satılmış.

İhalenin garipliği, "ağız sulandıran" kıymetteki bir alanın satış ihalesine sadece bir kişinin katılması ve o bir kişinin de Niksar'ın tek CHP'li Belediye Meclis Üyesi'nin oğlu olmasından…

Bir de üzerine, o Belediye Meclis Üyesi, Hükümet Konağı alanının, oğlunun aldığı ihaleyle satışı için yapılan oylamada "Evet" oyu veren tek muhalefet temsilcisi iyi mi!

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İYİ Partili Berke, belediyeden istedikleri ihale şartnamesi ve sözleşme suretinin kendilerine bir türlü verilmediği, yasal itiraz süresinin geçmesi için oyalandıklarını belirtirken, ben de biraz araştırdım meseleyi.

Davulunu esi uzaktan ya hoş geliyor, ya hiç gelmiyor. Meğer konu Tokat'ta yeri yerinden oynamış da haberimiz olmamış.

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Skandalı ilkin Tokat yerel basından Kemal Vanlı duyurmuş. İddiaları şu şekilde:

"Gırtlağına kadar borçlu Niksar Belediyesi, kendisine ait otobüs terminalini, ödeyemedikleri SGK ve vergi borçlarına karşılık, 2020 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na devretmiş… Borçları silindikten sonra bu hükümet konağı ve 5.700 metrekarelik arazisi de belediyeye bonus olarak verilmiş… O günden beri birilerinin ağzını sulandırıyormuş bu değerli arazi…

Kaymakamlık yeni hükümet konağına taşınmadan, belediye yaptığı bir ihale ile şehrin merkezinde, bir çok projeye uygun alanı; 35 milyona satmış…

Alan kim..? Günay Çolak…

Günay Çolak kim..? O da Niksar Belediye Meclis Üyesi Ali Çolak'ın oğlu…

Ali Çolak kim? CHP'den meclis üyesi seçilen; ama başkan Özdilek Özcan ile hareket eden isim…

Mesela Başkan Özcan, Niksar'ın marka değeri Ayvaz suyu tesislerini satmak istediğinde toplumdan da, muhalefetten de büyük tepki yükselmişti… Bu tepkilere rağmen başkan Özcan bunu belediye meclisinde oya sunduğunda; CHP'li Ali Çolak başkanın yanında, satılsın diye oy kullanmıştı…"

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Vanlı'nın yazdıkları üzerine bu defa İYİ Parti Erbaa İlçe Başkanı Murat Toycan Selçuk, Belediye Başkanı'na bir dizi soru sormuş:

"1- Niksar halkına ait, böylesine kıymetli bir arazi, neden yangından kaçırılır gibi satılmıştır?

2- Gerçek değerine mi satılmıştır?

3- İmar düzenlemesi yapıldığında değerinin kat kat aratacağı ortadayken; belediye kendi mülküne o düzenlemeyi yapıp değerini neden artırmadan satmıştır?

4- Neden burnumuzun dibindeki seçim beklenip; başkan adaylarının o arazi ile ilgili projeleri halka sunulmamış, araziyle ilgili karar halka bırakılmamıştır?"

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Konuyla ilgili son gelişme:

CHP'li Belediye Meclis Üyesi'nin istifa etmesi.

CHP Niksar İlçe Başkanı Zafer Başar, her ne kadar istifanın kabulünü duyururken "ihalede herhangi bir şaibe olmadığını, istifanın, Meclis Üyesi'nin Niksar için önemli olan bu satış süreciyle ilgili partiyi bilgilendirmemiş olmasından kaynaklandığını" duyursa da, kamuoyu algısı farklı.

"Oğlu ihaleyi alan Belediye Meclis Üyesi istifa ediyorsa, ihaleyi yapan Belediye Başkanı neyi bekliyor?" diye soruyor Tokat basını.