Temizlik için yakıldı ekili arazi ile 600 balya samanı kül etti

Kaynak: İHA
Temizlik için yakıldı ekili arazi ile 600 balya samanı kül etti

Çorum'un Alaca ilçesine bağlı Kuzkışla köyünde yaşanan yangın, kuruyan otların temizlenmesi sırasında çıkan bir ateşin kontrol edilemeyerek büyümesi sonucu meydana geldi.

Yaşar Çakır adlı köy sakini, evinin bahçesindeki kuru otları yakmak istedi. Ancak kıvılcımlar, hızla rüzgarın etkisiyle yayılarak yakındaki ekili arazilere sıçradı. Yangın, kısa sürede büyüyerek çevredeki alanlara zarar verdi.

Olayın ardından Alaca Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri ve jandarma, köye sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak çevredeki evlere sıçramadan önlendi. Ancak yangın sonucunda 31 dönüm ekili arazi, 600 saman balyası ve bir meyvelik kül oldu.

Kuzkışla köyü muhtarı Çelebi Kurt, olay anında köyde olmadığını, işlerini halletmek için ilçeye gittiğini belirtti. Eşi tarafından yangın haberinin verilmesinin ardından hemen itfaiyeye haber verdiğini söyledi. Devletin tüm imkanlarının seferber edildiğini ifade eden Kurt, yaklaşık 30-40 dönüm alanın zarar gördüğünü ve 600 saman balyasının da yanarak telef olduğunu dile getirdi.

Muhtar Kurt, yangının köylüler tarafından dikkatsizce çıkarıldığını ve bilinçli bir şekilde yapılmadığını belirterek, "Olayın olmamasını dilerdim. Artık geri dönüşü olmayan zararlar oldu. Ancak evlere sıçramadan yangına müdahale edildi ve daha büyük bir felaket önlendi." şeklinde konuştu.

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