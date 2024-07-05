Temmuz'da fındık büyüklüğünde dolu

Kaynak: İHA
Temmuz'da fındık büyüklüğünde dolu

Eskişehir'de dün etkili olan dolu yağışının bazı mahallelerde tarım arazilerine zarar verdi. Dolu yağışının etkisi avuç içerisine alınan fındık büyüklüğündeki dolu ile gösterildi.

Süleyman Buluşan, Tepebaşı bölgesinde meydana gelen dolu yağışı hakkında konuştu. Dolu nedeniyle Yukarısöğütönü, Turgutlar, Aşağısöğütönü ve Satılmışoğlu mahallelerindeki hububat ekili arazilerin zarar gördüğünü belirten Buluşan, zarar gören çiftçilere geçmiş olsun dileklerini iletti.

Buluşan, “Dün öğleden sonra kentimizin bazı bölümlerini etkisi altına alan yağmur ve dolu yağışında Yukarısöğütönü, Turgutlar, Aşağısöğütönü ve Satılmışoğlu mahallelerinde hububat ekili araziler zarar gördü. Buradaki çiftçilerimize geçmiş olsun diyorum. Doludan zarar gören bölgelerimizde bugün Tepebaşı Tarım İlçe Müdürlüğü'nce hasar tespiti yapılmakta. Öte yandan, yağışların bereket olduğunu hatırlatarak, ekili yeşillikler açısından yağmurun verime katkıda bulunacağını öngörüyorum," dedi.

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