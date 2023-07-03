Temre nedir? Temre belirtileri nelerdir? Temre tedavi yöntemleri nelerdir?

İnsanların korkulu rüyası olan temreyle ilgili detayları internet kullanıcıları arama motorlarında çokça aratılıyor. Peki, temre nedir? Temre belirtileri nelerdir? Temre tedavi yöntemleri nelerdir? Detaylar haberimizde…

Temre nedir? Temre belirtileri nelerdir? Temre tedavi yöntemleri nelerdir?

Editör: Erkavim Yıldırım

İnsanlar gerek hasta olmadan önce gerekse sağlıklarını korumak için hastalıkları tanımayı tercih ediyor. İnsanların korkulu rüyası olan mide ağrısıyla ilgili detayları internet kullanıcıları arama motorlarında aratmaya sürdürüyor. Bu hastalıklardan birisi olan temreyle ilgili ilgili detaylar…

TEMRE NEDİR?

Bir çeşit deri hastalığıdır. Cilt üzerinde görüntü olarak kırmızı ve küçük kabarık lekelere neden olur ve cilde yayılır. Hastalıklı bölgeye dokunulduğu zaman pürüzlü ve pütürlü bir his uyandırır. Özellikle çocukların cildinde görülen bir deri hastalığıdır.

TEMRE BELİRTİLERİ NELERDİR?

-Cilt üzerinde, yuvarlak lekeler,

-Cilt üzerinde kırmızı, pütürlü lekeler,

-Kaşıntı.

TEMRE TEDAVİ YÖNTEMLERİ NELERDİR?

İnsan cildi farklı katmanlardan meydana gelmektedir. Bu katmanların en üstündeki kısım ölü derilerin atıldığı ve sürekli olarak yenilendiği alandır. Bu nedenle bu bölüme vücudun koruma katmanı gözüyle de bakılmaktadır.

Cildin tahriş olması nedeniyle bu bölümdeki yeni ve canlı hücreler hava ile temas eder. Bu temas nedeniyle de enfeksiyon oluşur ve hastalıklar için uygun ortam gerçekleşir. Cildin tahriş olmasının nedenleri arasında kullanılan kimyasal ürünler, cilt temizleyicileri veya psikolojik travmalar gösterilebilir. Bu nedenlerle tahriş olan cildin yüzeyinde oluşan bakteriler tedaviye dirençli bakterilere olabilir. Bunlardan kurtulabilmek için sistematik tedavi modeli uygulanmasına geçilmelidir.

Temre hastalığı için bir dermatolog uzmanına başvurmak gerekir. Aksi takdirde hastalık ilerleyebilir ve vücutta kalıcı deri hastalıklarına neden olabilir. Uzmanların tavsiye edeceği temriye hastalığı için krem eczanelerden alınmalıdır. Farklı kişilerin tavsiyeleri deriye uygulanmamalıdır.
Dermatolog, temre nedir, neden dolayı oluşmuştur bu soruların cevaplarını vermek için hasta bölgeden sürüntü örneği alır. Bu örneği mikroskopik ortamda detaylı şekilde incelenir. Kızarıklığın sebebi kesinleştirilir. Kızarıklar genel olarak mantardan ya da bakterilerden meydana gelmektedir. Uzman dermatolog sizlere temriye hastalığı için krem veya farklı ilaçlar verecektir. Bu ilaçlar düzenli olarak kullanılmalıdır. Aksi bir durum görüldüğünde tekrardan doktora başvurulmalıdır.

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