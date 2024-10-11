Tepkilere daha fazla dayanamadı... Gülseren Budayıcıoğlu Yalı Çapkını'nın yeni sezon senaryosunu ifşa etti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Tepkilere daha fazla dayanamadı... Gülseren Budayıcıoğlu Yalı Çapkını'nın yeni sezon senaryosunu ifşa etti

Birçok kitabı diziye uyarlanan Yalı Çapkını'nda imzası bulunan Gülseren Budayıcıoğlu gelen tepkilere daha fazla dayanamadı dizinin yeni senaryosunda yaşanacakları tek tek anlattı.

Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrollerinde yer aldığı dizinin yeni sezon senaryosunu izleyiciler beğenmedi. Gelen tepkilerin ardından Gülseren Budayıcıoğlu dizinin gelecek bölümlerinde neler yaşanacağını açık açık anlattı.

Yalı Çapkını'nda Seyran ve Ferit'in ayrılıp başkalarıyla birlikte olması seyircileri öfkelendirdi.

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DAHA FAZLA DAYANAMADI

Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrollerinde yer aldığı dizinin reytingleri de düştü, sosyal medyada tepkiler de arttı. Eleştirilere daha fazla dayanamayan Gülseren Budayıcıoğlu dizinin gelecek bölümlerinde neler yaşanacağını açık açık anlattı.

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'İLERLEYEN BÖLÜMLERDE...'

Budayıcıoğlu'na diziye yapılan eleştiriler sorulunca ''Seyirci haklı. İzleyici Seyran ve Ferit'in aşkını görmek istiyor. Sezonun daha başındayız. İlerleyen bölümlerde Seyran ve Ferit aşkını yeniden yansıtacağız” ifadelerini kullandı.

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