Kebap severleri bir araya getirecek, tadı damağınızda kalacak enfes bir tarifimiz var. Baharatlar ile lezzetini taçlandıracağınız vazgeçilmez bir lezzet bu tarif, sofraların gözdesi olacak nitelikte. Büyük küçük demeden herkesin beğenisini kazanacak bu tarif aynı zamanda davet sofralarına da çok yakışacak. Tadına doyamayacağınız, yemekten kendinizi alamayacağınız Tepsi Kebabı nasıl yapılır? Tepsi Kebabı için gerekli malzemeler neler?

Tepsi Kebabı Tarifi İçin Malzemeler

500 gram kıyma

2 adet kuru soğan

2 adet sivri biber

1 adet kapya biber

3 adet domates

Yarım demet maydanoz

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı kekik

1 çay kaşığı isot

Üzerine;

Domates

Biber

Birkaç dal maydanoz

Sosu için;

1 yemek kaşığı domates veya biber salçası

1 su bardağı su

Tepsi Kebabı nasıl hazırlanır?

Kıymayı derin bir kabın içine alın. Üzerine kıyılmış olarak doğranan soğanı, biberi, maydanozu, kabuğunu soyulup doğranan domatesi ilave edin.

Ardından kimyon, kekik, isot, karabiber ve tuzdan oluşan baharatları da ekleyin. Malzemeleri karıştırarak yoğurun. Yuvarlak tepsiye bir santimetre incelikte olacak şekilde elinizle bastırın ve tüm tepsiyi kaplayın.

Üzerine yuvarlak dilimlenen domates ve biberleri yerleştirin. Başka bir kasede salçayı suda eritin ve üzerine gezdirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında kızarana dek yaklaşık 40 dakika pişirin. Üzerine isteğe bağlı olarak kıyılmış maydanoz da serpebilirsiniz. Sıcak servis yapın. Afiyet olsun.