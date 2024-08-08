Terör gazisinin boğazına yapışarak yere yıktılar. Yazıklar olsun

Çirkin olay dün gece Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde yaşandı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 2017 yılında gerçekleştirdiği Fırat Kalkanı Harekatı sırasında El-Bab'da yaralanarak gazi olan Denizlili S.G.'nin eşinin yaşlı dedesi, rahatsızlığı nedeniyle bir dizi operasyon geçirdi.

REFKATÇİ DEĞİŞİMİNDE TARTIŞMA ÇIKTI

Yoğun bakımda tedavi gören hastanın yakınları, dün gece refakatçi değişimi yapmak istediklerinde hastane güvenliğiyle tartışma yaşadı.

GÜVENLİK GÖREVLİLERİ GAZİYİ DARP ETTİ

Olayın bildirilmesi üzerine hastaneye gelen gazi S.G., güvenlik görevlileriyle tartıştı. Bu tartışma sırasında iki güvenlik görevlisi, S.G.'nin boğazına yapışarak yere serdi.

Güvenlikçilerle gazi arasında yaşanan arbede, hastanede görevli polis memurunun müdahalesiyle sona erdirildi. Olayın tarafları birbirlerinden şikayetçi oldu.

TEPKİ TOPLADI

Terör gazisi S.G.'nin eşi ve çocuğunun gözü önünde yaşanan bu şiddet olayı, sosyal medyada paylaşılan cep telefonu görüntüleriyle geniş yankı uyandırdı ve başta gaziler olmak üzere toplumun çeşitli kesimlerinden büyük tepki topladı.