Terör örgütü PKK'nın fesih kararı dünya basınında!

Uluslararası basın kuruluşları PKK’nın fesih kararının “bölgedeki güç dengelerini etkileyebilecek potansiyel bir gelişme” olarak nitelendirdi. Dış basında yer alan haberlerde, özellikle Irak ve Suriye’deki Kürt yapıların Türkiye, ABD ve İran gibi aktörlerle olan ilişkilerinin bu karardan nasıl etkileneceğinin merak konusu olduğu belirtildi.

Reuters: ABD ile ittifak içindeki Kürt güçlerin faaliyet gösterdiği Suriye’de sonuçları olabilir

İngiltere merkezli Reuters, PKK’ya yakınlığıyla bilinen Fırat Haber Ajansı’nın duyurusuna dayandırdığı haberinde, şu ifadelere yer verdi:

’’PKK’nın bu kararı, komşu Suriye de dahil olmak üzere bölgede geniş kapsamlı siyasi ve güvenlik sonuçları doğurabilir. Suriye’deki Kürt güçleri, ABD güçleriyle ittifak halinde bulunuyor. Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ofisi ile Dışişleri Bakanlığı, bu açıklamayla ilgili hemen bir yorum yapmadı.

PKK’nın 1984’te başlattığı isyanından bu yana 40 binden fazla insan yaşamını yitirdi. Örgüt, Türkiye ve Batılı müttefikleri tarafından terör örgütü olarak tanımlanıyor.’’

Al Arabiya: Irak ve Suriye’deki Kürt yapıların Türkiye, ABD ve İran gibi aktörlerle ilişkileri nasıl etkilenecek?

Suudi merkezli Al Arabiya ise kararı “bölgedeki güç dengelerini etkileyebilecek potansiyel bir gelişme” olarak yorumladı. Kanalın İngilizce servisinde yer alan haberinde, özellikle Irak ve Suriye’deki Kürt yapılarının Türkiye, ABD ve İran gibi aktörlerle olan ilişkilerinin bu karardan nasıl etkileneceğinin mercek altına alınacağı belirtildi. Haberde şu ifadelere yer verildi:

’’PKK’nın bu kararı, ABD güçleriyle ittifak halinde olan Kürt güçlerin bulunduğu komşu Suriye dahil olmak üzere bölge için geniş kapsamlı siyasi ve güvenlik sonuçları doğurabilir. Fırat Haber Ajansı, geçen hafta Irak’ın kuzeyinde gerçekleştirilen PKK kongresinin kapanış bildirisi olduğunu belirttiği bir metni yayımladı. Kongre, şubat ayında cezaevinde bulunan lideri Abdullah Öcalan’ın fesih çağrısına yanıt olarak toplanmıştı.’’

NYT: Cumhurbaşkanı Erdoğan için önemli bir siyasi zafer anlamına gelebilir

ABD merkezli New York Times'taki haberde, PKK’nın kararı "bölge genelinde sarsıcı sonuçlar doğurabilecek bir gelişme" olarak nitelendi. Bu adımın ’’Suriye’deki Kürt milis güçlerini de etkileyebileceği ve Türkiye sınırlarının ötesinde bölgesel dengelerde değişim yaratabileceği’’ yazılan haberde, kararın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için siyasi bir zafer anlamına gelebileceğinin belirtildi. Haberde şu ifadeler yer aldı:

’’Türkiye devletiyle 40 yıldır kanlı bir isyan yürüten Kürt kökenli bir grup, bugün yaptığı açıklamada silah bırakacağını ve çatışmayı sona erdireceğini duyurdu. Bu kararın komşu ülkelerde de yankı bulması bekleniyor... PKK, başlangıçta Türkiye’deki Kürt azınlık için bağımsız bir devlet kurma amacı güden ayrılıkçı bir hareket olarak ortaya çıktı. Ancak son yıllarda Türkiye içinde Kürtlere daha fazla hak talep ettiğini ifade ediyordu...

Bu karar, Türkiye’nin en uzun soluklu güvenlik sorunlarından birine son verebilir ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için önemli bir siyasi zafer anlamına gelebilir.

Aynı zamanda, bugüne kadar 40 binden fazla insanın hayatına mal olan çatışmayı sona erdirebilir. PKK’nın bu açıklaması, özellikle Suriye’deki diğer Kürt milisleri üzerinde de derin bir etki yaratabilir ve Türkiye sınırlarının ötesinde bölgesel dengeleri değiştirebilir.

Yaklaşık 40 milyonluk bir etnik grup olan Kürtler, Türkiye, Suriye, İran ve Irak’a yayılmış durumda. Birinci Dünya Savaşı’nın ardından dünya güçleri tarafından kendilerine bir devlet sözü verildi ancak bu vaat hiçbir zaman yerine getirilmedi. O tarihten bu yana çeşitli isyanlarla bu hayali gerçekleştirmeye çalıştılar. Kürtler, yaşadıkları hemen her ülkede dillerine ve kültürlerine yönelik devlet destekli baskılarla karşı karşıya kaldı.

Bu kararın, PKK’nın Irak’ın kuzeyindeki Kürdistan Bölgesi’nde dağlık alanlarda saklanan üsleri üzerindeki etkisi henüz netlik kazanmadı. Türkiye, bu bölgedeki PKK hedeflerini defalarca bombalarken, Suriye’nin kuzeydoğusunu kontrol eden PKK bağlantılı grupları da sınırdaki güvenlik tehdidi olarak nitelendiriyor.’’

AFP: PKK’ya bağlı haber ajansı, Türkiye ile silahlı mücadelesini sona erdirerek kendini feshedeceğini duyurdu

Fransa merkezli AFP ise ’’PKK’ya bağlı haber ajansı, (örgütün) Türkiye ile silahlı mücadelesini sona erdirerek kendini feshedeceğini duyurdu’’ başlıklı haberinde PKK lideri Abdullah Öcalan’ın şubat ayında yaptığı fesih çağrısının bu sürecin başlangıcını oluşturduğunu belirtti. Haberde şu ifadeler yer aldı:

’’Kürdistan İşçi Partisi (PKK) adlı silahlı grup, bugün tarihi bir karar alarak kendini feshetme ve Türkiye devletiyle 40 yıllık silahlı çatışmayı sona erdirme kararı aldı. Gruba yakınlığıyla bilinen Fırat Haber Ajansı bu gelişmeyi duyurdu.’’

Ria Novosti: Türkiye'nin terör örgütü olarak kabul ettiği PKK, Pazartesi günü kendini feshettiğini duyurdu.

Rusya merkezli Ria Novosti ise Erbil merkezli Rudaw’a dayandırdığı haberinde PKK’nın fesih kararını resmen duyurduğunu yazdı. Haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın PKK’nın süreci oyalaması halinde askeri operasyonların yeniden başlayabileceği yönündeki uyarısına yer verilirken şu ifadeler kullanıldı:

"Türkiye'de terör örgütü olarak tanınan Kürdistan İşçi Partisi (PKK), kendini feshedeceğini ve silahlı mücadelesine son vereceğini açıkladı. Bu gelişme, Rudaw haber ajansı tarafından duyuruldu...

Öcalan, 1999 yılından bu yana Marmara Denizi’ndeki İmralı Adası'nda ömür boyu hapis cezasını çekiyor. Öcalan şubat ayında yaptığı çağrıda PKK’ya fesih çağrısında bulunmuştu. Parti, 1 Mart’ta Türkiye’ye karşı ateşkes ilan etmiş ve mayıs ayında fesih kararının ele alınacağı bir kongre yapılacağını açıklamıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise PKK'nın bu süreci oyalamaya çalışması ya da taktiksel manevralara başvurması halinde operasyonların yeniden başlatılacağı uyarısında bulunmuştu. Öcalan, daha önce de benzer çağrılar yapmış; özellikle 2013 ve 2015 yıllarında silahsızlanma yönünde çağrılarda bulunmuştu."

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