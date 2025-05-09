Terör örgütü PKK'nın kongreyi toplamasının ardından MHP'den ilk açıklama

Terör örgütü PKK, fesih kararını alacağı kongresini 5-7 Mayıs'ta topladığını açıkladı. Kongrede alınan kararların kısa zamanda açıklanacağı belirtildi.

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Gündem yaratan bu gelişme sonrası 'Terörsüz Türkiye' sürecinde de önemli rol oynayan MHP'den de açıklama geldi.

ADAN: KAN VE KİN DEVRİ KAPANMIŞTIR

TBMM Başkanvekili ve MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan, gelişmeye dair açıklama yaptı. Adan, "Liderimiz Devlet Bahçeli Bey'in çelikten iradesi ve bilgece idaresi sayesinde; en derin yaramız sarılmış, kan ve kin devri kapanmıştır" sözlerini kullandı.

Adan'ın sosyal medyadaki paylaşımında "Liderimiz Devlet Bahçeli Bey'in çelikten iradesi ve bilgece idaresi sayesinde; en derin yaramız sarılmış, kan ve kin devri kapanmıştır. Nifak saçanlar, emperyalizme maşalık yapanlar kaybetmiş; Türk milleti kazanmıştır. Bin yıllık kardeşliğimiz daim olsun. Liderimiz var olsun" ifadeleri yer aldı.

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