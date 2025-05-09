Terör örgütü PKK'nın kongreyi toplamasının ardından MHP'den ilk açıklama

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Terör örgütü PKK'nın kongreyi toplamasının ardından MHP'den ilk açıklama

Terör örgütü PKK, fesih kongresini topladığını açıkladı. MHP'den ilk yapılan açıklamada Celal Adan, "En derin yaramız sarılmış, kan ve kin devri kapanmıştır" dedi.

Terör örgütü PKK, fesih kararını alacağı kongresini 5-7 Mayıs'ta topladığını açıkladı. Kongrede alınan kararların kısa zamanda açıklanacağı belirtildi.

Terör örgütü PKK kongresini topladığını açıkladı! DEM Parti'den 'Barışın şafağı' yorumuTerör örgütü PKK kongresini topladığını açıkladı! DEM Parti'den 'Barışın şafağı' yorumu

Gündem yaratan bu gelişme sonrası 'Terörsüz Türkiye' sürecinde de önemli rol oynayan MHP'den de açıklama geldi.

ADAN: KAN VE KİN DEVRİ KAPANMIŞTIR

TBMM Başkanvekili ve MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan, gelişmeye dair açıklama yaptı. Adan, "Liderimiz Devlet Bahçeli Bey'in çelikten iradesi ve bilgece idaresi sayesinde; en derin yaramız sarılmış, kan ve kin devri kapanmıştır" sözlerini kullandı.

Adan'ın sosyal medyadaki paylaşımında "Liderimiz Devlet Bahçeli Bey'in çelikten iradesi ve bilgece idaresi sayesinde; en derin yaramız sarılmış, kan ve kin devri kapanmıştır. Nifak saçanlar, emperyalizme maşalık yapanlar kaybetmiş; Türk milleti kazanmıştır. Bin yıllık kardeşliğimiz daim olsun. Liderimiz var olsun" ifadeleri yer aldı.

DEM Parti’nin mesajı! PKK feshi için gün mü sayılıyor? Uzmanlar değerlendiriyorDEM Parti’nin mesajı! PKK feshi için gün mü sayılıyor? Uzmanlar değerlendiriyor

Son Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Papa 14. Leo’ya tebrik mektubu
Erdoğan’dan Papa 14. Leo’ya tebrik
Beyoğlu Kültür ve Sanat Platformu kuruluyor
Beyoğlu Kültür ve Sanat Platformu kuruluyor
Medya patronları mahkemelik oldu: İnsanların aç gözü doymuyor...
Medya patronları mahkemelik oldu: İnsanların aç gözü doymuyor...
Yasa dışı bahis operasyonu: Silivri’de finans evi çökertildi
Yasa dışı bahis operasyonu: Silivri’de finans evi çökertildi
Galatasaray'ın Trabzonspor maçı kamp kadrosu açıklandı
Galatasaray'ın Trabzonspor maçı kamp kadrosu açıklandı