Terör propagandası yapanlara gözaltı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Terör propagandası yapanlara gözaltı

Erzurum'da terör propagandası yaptıkları belirlenen 4 kişi, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Terör propagandasına geçit yok

Edinilen bilgiye göre, Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerini deşifre ederek engellemeye yönelik çalışmalar kapsamında, sosyal medya platformları üzerinden "Terör Örgütü Propagandası Yapmak" suçunu işledikleri değerlendirilen S.K., C.B., İ.I. ve A.S. isimli şahısları adli makamlardan alınan talimatlar doğrultusunda operasyonla yakalayarak gözaltına aldı.

Şahıslar, gerekli işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli mercilere sevk edildi. İfadeleri alınan şahıslardan A.S. tutuklandı.

aw268792-03.jpg

aw268792-02.jpg

aw268792-01.jpg

İlgili Haberler
Erzurum'da traktörün devrildiği kazada 11 kişi yaralandı
Erzurum'da traktörün devrildiği kazada 11 kişi yaralandı
Erzurum'da iki hafif ticari araç çarpıştı: 9 yaralı
Erzurum'da iki hafif ticari araç çarpıştı: 9 yaralı
Son Haberler
Sağlık açısından günlük ne kadar kahve tüketilmeli? Uzmanlar ve bilim bakın ne diyor! Sağlık
Sağlık açısından günlük ne kadar kahve tüketilmeli? Uzmanlar ve bilim bakın ne diyor!
Süper Lig maçları ertelendi. TFF'den flaş karar Spor
Süper Lig maçları ertelendi. TFF'den flaş karar
Ankara'da farklı suçlardan aranan 580 şüpheli yakalandı Gündem
Ankara'da farklı suçlardan aranan 580 şüpheli yakalandı
Almanların dev bankasından flaş altın tahmini Dünya
Almanların dev bankasından flaş altın tahmini
Valilikten sıcaklık uyarısı Yerel Haberler
Valilikten sıcaklık uyarısı
Hamas'tan ateşkes açıklaması Dünya
Hamas'tan ateşkes açıklaması