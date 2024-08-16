Terör propagandası yapanlara gözaltı

Terör propagandasına geçit yok

Edinilen bilgiye göre, Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerini deşifre ederek engellemeye yönelik çalışmalar kapsamında, sosyal medya platformları üzerinden "Terör Örgütü Propagandası Yapmak" suçunu işledikleri değerlendirilen S.K., C.B., İ.I. ve A.S. isimli şahısları adli makamlardan alınan talimatlar doğrultusunda operasyonla yakalayarak gözaltına aldı.

Şahıslar, gerekli işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli mercilere sevk edildi. İfadeleri alınan şahıslardan A.S. tutuklandı.