“Terörist başı”ndan “kurucu önder”e...

Yıllar önce Abdullah Öcalan, demokratik konfederalizm gibi konularda yazdığı yazıları İmralı’da, avukatlarına verir, bunları bazı gazetelerde köşe yazısı şeklinde yayınlatırdı. Bu yazıların analizini yaparken, ilk paragrafta yaptığım gibi Öcalan’ın sadece görüşlerini inceler, terör örgütünün başı olduğuna değinmezdim.

Bir insan eli kanlı katil de olsa görüşüne cevap verirken, onun bir terör örgütü kurucusu mahkûm olduğunu hatırlatmak bana doğru gelmezdi! Bunun sebebi, sanıyorum babamdan kalan bir ruh halidir ama bu durumu, hukuktaki “silahların eşitliği” kavramı ile açıklamak da mümkündür. Silâhların eşitliği ilkesi, davanın taraflarının, usule ilişkin haklar bakımından aynı koşullara tabi tutulması ve taraflardan birinin diğerine göre daha zayıf bir duruma düşürülmeksizin iddia ve savunmalarını makul bir şekilde mahkeme önünde dile getirme fırsatına sahip olması anlamına gelir.

Gerçi, ben yazılarım yüzünden her zaman duruşmaya çıkmıyorum ama her gün okurun huzuruna çıkıyorum... Yazı da ruhun aynasıdır...

Bir arkadaşım, bu tutumumun doğru olmadığını, her Öcalan deyişimde mutlaka “terörist başı” ifadesini de kullanmam gerektiğini söylemişti. Ona neden böyle yaptığımı anlatamamıştım, çünkü dinlememişti.

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57’nci hükümetin kurulduğu günün sabahında, gazeteci olarak görüştüğüm Devlet Bahçeli’ye, yaptığım araştırmalara göre Türkiye’ye ekonomik baskılar uygulanacağını, MHP’den de çeşitli konularda tavizler isteneceğini, bu konularda ne yapacağını sormuştum. Bahçeli, milli egemenliğe zarar verecek her türlü girişime MHP’nin engel olacağını söylemiş ama ABD’nin “Uluslararası Tahkim” gibi, “Endüstri Bölgeleri Yasası” gibi, IMF’nin “15 gün içinde 15 yasa” gibi baskılarına boyun eğmişti...

Aradan yıllar geçti; Anayasa’nın Tayyip Erdoğan’a göre değiştirilmesini 2017’deki gayrimeşru referandumla sağlayan Bahçeli, aniden Abdullah Öcalan’ı Meclis’e davet etti, sonra PKK’nın, Malazgirt’te kongre toplamasını ve kendisini feshetmesini istedi.

PKK, konuyla ilgili açıklamasında, Kürtlere soykırım yapıldığını iddia etti, Lozan ve 1924 Anayasası öncesine dönülmesini istedi.

KCK, PKK’nın terörü sona erdirdiğini ama silahları ancak Öcalan'a teslim edebileceklerini açıkladı.

Yani Sevr’e dönülmesini istediler... Tekrar olacak ama Atatürk, Nutuk’ta aynen şöyle demişti:

"Sevr'de, 'Fırat'ın doğusunda ve Ermenistan, Irak ve Suriye arasında kalan bölge için İtilâf Devletleri temsilcilerinden kurulacak bir komisyon özerk bir yönetim şekli hazırlayacaktır.' deniliyordu. Lozan'da, elbette bu talepler söz konusu ettirilmemiştir."

Yani, PKK’nın Lozan’a karşı çıkıp bölgede özerk yönetimlerden oluşan bir konfederalizm kurma projesinin özü, Sevr’de vardır ve bunun için “Yeni Anayasa” istiyor.

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Öcalan’a yıllarca “terörist başı” diyen Devlet Bahçeli ise bayram dolayısıyla ziyaret ettiği Alparslan Türkeş’in kabri başında aynen şöyle dedi:

“Bugün Türkiyemiz bölücü terör faaliyetlerinin, kurucu önder Abdullah Öcalan tarafından ‘Barış ve Demokratik Toplum’ çağrısı açıklamasıyla PKK’nın feshi, silahların bırakılması kararı alınmış; bu da 12. Kongre'yle kabul edilerek uygulamaya geçmiştir. Bu önemli bir adımdır, Türkiye’nin teröre son vermesinin başlangıcıdır. Bundan sonra demokratikleşme süreci ve insan hakları çerçevesinde güçlenerek Türkiye'yi 'Terörsüz Türkiye' olarak kalıcı, ekonomik büyüme, sosyal gelişme ve milli bütünleşme açısından da büyük güçlü bir süper güç olma yolunun hedef olarak kabulünün de önemli bir anlayışının ruhun başlangıcıdır."

Bahçeli ayrıca Erdoğan ile aynı söylemi kullanarak “Darbeler anayasası yok edilmeli, milli iradeye dayalı, siyasi partilerin hepsinin düşüncesi alınarak bir kurucu anayasa anlayışı içerisinde yeni bir anayasaya ihtiyaç olduğu kabullenilmelidir.”

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Nereden nereye... Bu arada beni “neden terörist başı demiyorsun” diye eleştiren arkadaşımdan Bahçeli’nin “kurucu önder Abdullah Öcalan” sözlerine dair hiç ses çıkmıyor! Bahçeli’ye tam destek veriyor...

Oysa Yeni Anayasa’yı da PKK üzerinden Sevr’i dayatan ABD ve Avrupa istiyor; Atatürk’ten intikam almaya çalışıyorlar. Yalnız projenin arkasındakilerin durumu pek sağlam değil, Trump’ın iktidarı da sarsılıyor...