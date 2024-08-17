Terörist Fetullah Gülen'e "Hoca efendi" diyen isim. Rektör oldu

Düzenleme: Kaynak: Cumhuriyet
Terörist Fetullah Gülen'e "Hoca efendi" diyen isim. Rektör oldu

2018-2023 senelerinde Polis Akademisi Başkanlığı Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Prof. Dr. Hamit Emrah Beriş, Çukurova Üniversitesi’ne rektör olarak atandı.

Prof. Dr. Hamit Emrah Beriş, Çukurova Üniversitesi’ne rektör olarak atandı.

2018-2023 dönemlerinde Polis Akademisi Başkanlığı Başkan Yardımcısı olarak da görev yapan Beriş’in sosyal medya hesabından geçmişte yaptığı paylaşımlar dikkat çekti.

Cumhuriyet’ten Çağdaş Bayraktar’ın haberine göre; 12 Eylül 2010’da yapılan anayasa referandumuna destekte bulunan Beriş, karşı çıkanlara yönelik “Sivil vesayetten bahsedenler inşallah askeri vesayet altında kalırlar diyecem onlarla biz de yanacağız” paylaşımında bulundu.

“Çözüm süreci kırmızı çizgimdir” diye konuşan Beriş, Fetuhullah Gülen için “Hocaefendi” tabirini kullanırken “Hâlâ Gezi’nin şiddetini görmezden gelip yapılanları demokrasi arayışı olarak gösterenler! Adeviyye Meydanı size ne anlatıyor” sözleriyle Gezi Parkı’na destek veren yurttaşlara gözdağı vermişti.

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