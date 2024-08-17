Şaibeli isim Ahmet Yozgatlıgil ODTÜ’ye rektör olarak atandı: Atanır atanmaz X hesabını kapattı

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla birçok üniversiteye kayyum rektör atandı. Resmi Gazete’de yayımlanan kararla birlikte 13 üniversiteye kayyum rektör atanırken aralarında en çok dikkat çeken isim Orta Doğu Teknik Üniversitesi’ne Rektör Verşan Kök’ün yerine atanan AKP’li Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil oldu.

22 Haziran 2023 tarihinden bu yana Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı olarak görev yapan Yozgatlıgil, ODTÜ’nün kayyum rektörü oldu. Yozgatlıgil’in atama kararının hemen ardından X hesabını kapatması ise dikkat çekti.

ÖĞRENCİLERİN KARŞISINDA YER ALDI

TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Başkanlığı görevini yürüten Yozgatlıgil, Haziran 2023'e kadar aynı kurumun Başkan Yardımcılığı pozisyonunda da bulunuyordu. 2019 Mayıs'ında ODTÜ'de gerçekleşen Onur Yürüyüşü sırasında, dönemin rektör danışmanı Yozgatlıgil, öğrenciler tarafından polis eylemlerine destek vermekle suçlanmış ve protesto edilmişti. Ayrıca, yürüyüşe katılan öğrencilerin fotoğraflarını çeken Yozgatlıgil, kampusa polis baskını sonrası gözaltına alınan 23 öğrencinin ardından rektör yardımcısı olarak atanmıştı.

Öte yandan, üniversite yönetimi tarafından KYK için yurt yapımı amacıyla ağaçlık bir alanın tahsis edilmesi, ruhsatsız inşaat iddiaları ve ağaç kesimleriyle başlayan öğrenci protestolarına yol açtı. Polisin protesto sırasında öğrencilere biber gazı ile müdahale ettiği ve birçok öğrenci hakkında soruşturma açıldığı bildirildi. Yozgatlıgil'in ise protesto eylemlerine katılan akademisyen ve öğrencileri "şov yapmak" ile itham ettiği belirtildi.

13 REKTÖR ATANDI

İstanbul Teknik Üniversitesi'nde (İTÜ) rektörlük görevini yürüten Prof. Dr. İsmail Koyuncu'nun yerine, 22 Şubat 2018'den itibaren TÜBİTAK Başkanlığı görevinde bulunan Hasan Mandal getirildi. Diyarbakır Dicle Üniversitesi'nde ise rektörlük koltuğuna, eski AKP Milletvekili Oya Eronat'ın kardeşi Prof. Dr. Kamuran Eronat oturdu.

Ankara Gazi Üniversitesi rektörlüğüne, Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı görevini sürdüren Prof. Dr. Uğur Ünal atandı. Ünal'ın Devlet Arşivleri Başkanlığındaki pozisyonuna ise Başkan Yardımcısı Muhammet Ahmet Tokdemir'in getirildiği Resmi Gazete'de duyuruldu.

ATANIR ATANMAZ TWİTTER HESABINI KAPATTI

Ahmet Yozgatlıgil'in atama yayınlanmadan önce aktif olan Twitter (X) hesabı, atama yayınlandıktan yaklaşık bir saat sonra kapandı.

ÜNİVERSİTELERE ATANAN REKTÖRLER ŞU ŞEKİLDE:

• Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversite: Prof. Dr. Adnan Sözen,

• Ankara Üniversitesi: Prof. Dr. Necdet Ünüvar,

• Atatürk Üniversitesi: Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu,

• Akdeniz Üniversite: Prof. Dr. Özlenen Özkan,

• Çukurova Üniversitesi: Prof. Dr. Hamit Emrah Beriş,

• Trakya Üniversitesi: Prof. Dr. Mustafa Hatipler,

• İstanbul Esenyurt Üniversitesi: Prof. Dr. Süleyman Özdemir,

• İstanbul Ticaret Üniversitesi: Prof. Dr. Necip Şimşek,

• Gazi Üniversitesi: Prof. Dr. Uğur Ünal,

• Fırat Üniversitesi: Prof. Dr. Fahrettin Göktaş.