‘Ters Lale’ler görenleri büyüledi

“Ters Lale”lerin anavatanı, Hakkari’nin Şemdinli ilçesi ve Zagros Dağları olmakla birlikte Diyarbakır’ın Hani ilçesi Nerib Mahallesi’ndeki bin rakımlı Piraziz Dağı’nda Piraziz Türbesi’nin çevresinde de yetişiyor.

“Ters Lalele”, “Kan ağlayan gül” anlamına geldiği bilinmektedir. Ters Lale’nin diğer lale türlerinden ayrılan özelliği, yaprak açan yüzünün yukarıya değil aşağıya bakıp, sürekli boynu bükük durması. Özellikle sabah çiğ damlaları veya yağmur üzerine düşende ağlayıp gözyaşı döken bir edasının da olduğu biliniyor.

KOPARMA CEZASI 244 BİN 315 TL

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından koruma altında olan “Ters Lale”leri koparanlara veya söküp başka yere taşıyanlara 244 bin 315 TL para cezası uyguluyor.

Kaynak: İHA