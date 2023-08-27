Ters şeride giren otomobil kaza yaptı. 1 ölü, 3 yaralı

Burdur-Antalya karayolunda ters şeride giren otomobil kazaya neden oldu. İki araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Ters şeride giren otomobil kaza yaptı. 1 ölü, 3 yaralı

Kaza, sabah saat 04.30 sıralarında Burdur’un Bucak ilçesine bağlı Karapınar köyü mevkiinde meydana geldi.

Burdur’dan Antalya istikametine seyir eden Yıldıray S. idaresindeki otomobil, aynı şeritte ters yönde ilerleyen Hilmi S. idaresindeki otomobille kafa kafaya çarpıştı.

Kazada araç sürücüleri Hilmi S. ve Yıldıray S. ile 43 ACV 172 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan İsmail E. ve İsmail Ataş yaralandı.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ağır yaralanan İsmail Ataş hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Diğer yaralılardan durumu ağır olan Hilmi S. ve İsmail E.’nin tedavileri sürüyor.

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