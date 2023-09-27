Ters yönden gelen hafif ticari araç motosiklete çarptı: 1 yaralı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde ters yönde seyir halinde olan hafif ticari araç motosikletle çarpıştı. Kaza sebebiyle motosiklet sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

KAYNAK: İHA
Ters yönden gelen hafif ticari araç motosiklete çarptı: 1 yaralı

Kaza, Gebze ilçesi Hacıhalil Mahallesi 1203 Sokak'ta meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Yusuf B. idaresindeki motosiklet, 601/3 sokak üzerinden 1203 Sokak'a çıkarken ters yönden gelen hafif ticari araçla çarpıştı.

Savrulan motosiklet ve sürücü, park halindeki otomobile çarptı.

Motosiklet sürücüsü Yusuf B. yaralanırken ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı motosikletliyi ambulansa alarak hastaneye götürdü.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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