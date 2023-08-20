Tesettürlü kadına otobüste çirkin saldırı. “Peçeni de al git” diyen kadına otobüstekiler gerekli cevabı verdi

Kocaeli'de seyir halindeki otobüste bir kadın, tesettürlü yolcuyu, "Burada böyle yaşanmıyor. Peçeni al git" diyerek rahatsız etti. Çirkin olaya kayıtsız kalmayan diğer yolcular ise "Terbiyesizlik yapma", " Türkiye Cumhuriyeti'nde istediğimiz gibi yaşarız. Anladın mı?" sözleriyle tepki gösterdi.

KAYNAK: İHA
Tesettürlü kadına otobüste çirkin saldırı. “Peçeni de al git” diyen kadına otobüstekiler gerekli cevabı verdi

Kocaeli’de Umuttepe'ye seyir halinde olan bir otobüste, ismi öğrenilemeyen bir kadın, önünde oturan tesettürlü yolcuya sözlü tacizde bulundu.

"Burası Türkiye Cumhuriyeti. Burada böyle yaşanmıyor. Peçeni al git" diyerek tesettürlü yolcuyu rahatsız eden kadına, diğer yolcular da tepki gösterdi.

Bir yolcu, "Abla terbiyesizlik yapma. Polis çağırttırma bize burada. Sesini kes otur. Başı kapalıysa kapalı, peçesi varsa var. Terbiyesizlik yapma. 12 yıl askerlik yaptım ben bu ülkede. Sen ne yaptın? Benim de annemin başı kapalı. Ne anlatıyorsun" dedi.

O anları kayda alan bir kadın yolcunun da, "Kim peçesini alıp gidecek? Burası Türkiye. Türkiye Cumhuriyeti'nde istediğimiz gibi yaşarız. Anladın mı? Aldın mı cevabını? Elhamdülillah. Gidin Yunanistan'da yaşayın eğer memnun değilsen" ifadelerini kullandı.

GÖZALTINA ALINDI

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İlimizde toplu taşıma aracında bir vatandaşımızın giyim tercihine ilişkin sözlü hakaret ve saldırıda bulunan M.D.G. adlı zanlı tespit edilerek güvenlik birimlerimizce gözaltına alınmıştır. Bireysel hak ve özgürlükleri korumaya kararlıyız" dedi.

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