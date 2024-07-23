Tesla’nın Cybertruck’ı çok sevilen oyuna eklendi

Epic Games’in geliştirdiği ve dünyada en çok kullanıcının oynadığı servis tabanlı oyunlardan biri olan Fortnite, özellikle gişe rekortmeni filmler ve farklı oyunlarla yaptığı işbirlikleri ile gündeme geliyor. Yapılan işbirlikleri kapsamında oyuna bazı süper kahramanlar ve oyun karakterleri ve onların kıyafetleri eklendi.

Fortnite’a yapılan son ekleme dikkat çekti. Tesla’nın ürettiği elektrikli kamyon Cybertruck artık Fortnite evreninde kullanılan araçlardan biri oldu.

Epic Games, dün sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Cybertruck’ın Fortnite’a eklendiğini duyurdu.

Oyun içi görüntülerin kullanılmadığı fragmanda eğlenceli anlar yer aldı. Fragmanda Cybertruck’ın Ford marka bir kamyonetle çekişmesi yer aldı. Videoda kazanan Cybertruck oldu.

Cybertruck, daha önce mod yapımcıları sayesinde RocketLeague, Minecraft ve Cyberpunk 2077 gibi oyunlara eklenmişti.

ABD’DEKİ SEÇİMDE TRUMP’I DESTEKLİYOR

Cybertrck’ı üreten Tesla’nın neden Fortnite ile bir işbirliğine giriştiği merak konusu oldu. Tesla’nın kurucusu Elon Musk, sık sık Başkanlık seçiminde desteklediğini açıkladığı Cumhuriyetçilerin adayı Trump’ın kazanması için ayda 45 milyon dolar bağış yapma sözü vermişti.

Ünlü milyarder, daha önce de Assassin’s Creed Shadows’ta siyah bir samuray karakterin olması ile ilgili çıkan tartışmalara katılmış ve Ubisoft’un bu kararını eleştirmişti. Ünlü milyarder, Yasuke’nin çıkarılarak oyunun ertelenmesi gerektiğini savunmuştu.

Ubisoft cephesi ise Musk’ın sözlerine yanıt vermeme kararı almıştı.