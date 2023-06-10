Texas, Meksika sınırına yüzen bariyer koyacak

ABD’nin Texas eyaletinde yeni sınır güvenliği yasası ile Meksika sınırındaki Rio Grande Nehri üzerine uyuşturucu ve silah kaçakçıları ile göçmenlerin geçişini önlemek amacıyla yüzen bariyerler konulacak.

Texas, Meksika sınırına yüzen bariyer koyacak

ABD’nin Texas eyaleti Meksika sınırındaki güvenlik önlemlerini arttırdı. Texas Eyaleti Valiliği'nden yapılan açıklamada, Meksika sınırından uyuşturucu ve silah kaçakçıları ile göçmenlerin geçişini önlemek amacıyla 6 maddeden oluşan yasa tasarısı Texas Valisi Greg Abbott tarafından onaylandı. Yeni yasa ile sınırın daha iyi kontrol edilmesi için Tas ile Meksika sınırındaki Rio Grande Nehri üzerine birbirine bağlanmış düzenekler konulacak. Texas eyaleti güvenlik güçlerinin Meksika sınırında zanlıları arama ve tutuklama yetkileri genişletilecek ve sınır güvenliği amacıyla insansız hava araçları İHA’lar kullanılabilecek.

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Texas Valisi Greg Abbott yasayı imzaladıktan sonra yaptığı basın toplantısında bu yasanın Texaslıları ve Amerikalıları sınırdaki kaos ve krizden korumak ve Texas’ın yasadışı göçle mücadeleye devam etmesini sağlamak için çıkarıldığını belirtti. Abbott sosyal medya hesabından yeni sınır güvenliği yasası ile ilgili ABD Başkanı Joe Biden’a gönderme yaparak “Texas, Biden’ın sınır krizine karşı hattı korumaya devam edecek” ifadesini kullandı.

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Texas Valisi Greg Abbott, daha önce birçok kez ABD Başkanı Joe Biden’ın göç ile ilgili politikalarına karşı çıktığını belirtmiş ve Biden'ı sınır kapılarını açık tutarak ülkeyi benzeri görülmemiş bir krize sürüklemekle suçlamıştı. (İHA)

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