Tezeklerin arasında 41 kilo metamfetamin ele geçirildi

Kaynak: İHA
Tezeklerin arasında 41 kilo metamfetamin ele geçirildi
Van’da tezeklerin arasına gizlenmiş olarak 41 kilo 300 gram metamfetamin ele geçirildi.

Van’da emniyet güçleri tarafından, tezeklerin arasına gizlenmiş bir biçimde 41 kilo 300 gram metamfetamin ele geçirildi. Van Emniyet Müdürlüğü’nün yaptığı açıklamada, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıs/şahıslara yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği iletildi.

Yapılan açıklamada, “Yapılan çalışmalar kapsamında Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan çalışmalar neticesinde; ilimiz İpekyolu ilçesinde tespiti yapılan bir ikamette narkotik dedektör köpeği Antrax ile yapılan aramada; 41 kilo 300 gram metamfetamin maddesi ele geçirilmiştir. Ele geçirilen uyuşturucu maddeyle ilgili olarak 1 şüpheli şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir” açıklaması yapıldı.

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