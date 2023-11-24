Tezgahtan çakmak dolu kutuyu çaldı

Karabük’te bir çocuk dakikalarca beklediği tezgahta bulunan çakmak dolu bir kutuyu çalarak kayıplara karıştı.

KAYNAK: İHA
Tezgahtan çakmak dolu kutuyu çaldı

Karabük’te bir çocuğun dakikalarca önünde çömelerek beklediği iş yerinden çakmak dolu kutuyu çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Ankara Caddesinde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen 18 yaşından küçük bir çocuk bir iş yerinin önünde çömelerek beklemeye başladı. Dakikalarca çevresini gözlemleyen çocuk kamerayı fark etmesine rağmen tezgahta bulunan çakmak dolu kutuyu alarak montunun içine koydu. Bir süre sonra olay yerinden ayrılan çocuk gözden kayboldu. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Öne Çıkanlar
Black Friday ne zaman? 2023 Black Friday Kasım ayı indirimleri ne zaman başlıyor?
Black Friday ne zaman? 2023 Black Friday Kasım ayı indirimleri ne zaman başlıyor?
24 Kasım Öğretmenler Günü Şiirleri. 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde okunacak şiirler neler?
24 Kasım Öğretmenler Günü Şiirleri. 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde okunacak şiirler neler?
24 Kasım Öğretmeler Günü’nde gönderilecek mesajlar neler? 24 Kasım Öğretmeler Günü’nde mesajları…
24 Kasım Öğretmeler Günü’nde gönderilecek mesajlar neler? 24 Kasım Öğretmeler Günü’nde mesajları…
Öğretmenler Günü neden 24 Kasım’da kutlanmaktadır? Öğretmenler Günü tarihi nedir?
Öğretmenler Günü neden 24 Kasım’da kutlanmaktadır? Öğretmenler Günü tarihi nedir?
Başöğretmen Atatürk ve 24 Kasım Öğretmenler Günü’nün hikâyesi
Başöğretmen Atatürk ve 24 Kasım Öğretmenler Günü’nün hikâyesi
MasterChef All Star 159. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 159. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
Tüm Dünyanın utanacağı karikatür Türkiye'den geldi. Emre Ulaş çizdi Karikatür
Tüm Dünyanın utanacağı karikatür Türkiye'den geldi. Emre Ulaş çizdi
Japonya'nın en yüksek gökdeleni Mori JP Tower açıldı Dünya
Japonya'nın en yüksek gökdeleni Mori JP Tower açıldı
Meteoroloji 4 il için fırtına uyarısı yaptı Gündem
Meteoroloji 4 il için fırtına uyarısı yaptı
Üsküdar'da beton mikseri yokuştan aşağıya kaydı. 7 araca zarar verdi Gündem
Üsküdar'da beton mikseri yokuştan aşağıya kaydı. 7 araca zarar verdi
Erzurum’da kutupları aratmayan manzara Yaşam
Erzurum’da kutupları aratmayan manzara
Dev teknoloji şirketi halka arz oluyor Beklenen son dakika açıklaması geldi Ekonomi
Dev teknoloji şirketi halka arz oluyor Beklenen son dakika açıklaması geldi
Orta Karadeniz için fırtına uyarısı Gündem
Orta Karadeniz için fırtına uyarısı