Tezmaksan Sivaslı robotlarla ihracatını artıracak

Tezmaksan’ın 15 milyon Euro yatırımla Sivas Nuri Demirağ OSB’de hayata geçirdiği ve robotlu otomasyon teknolojileri üreten fabrikası, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’ın katılımıyla açıldı.

Törende Kacır, fabrikanın hem sanayideki dönüşüme hem de katma değerli ürün ihracatına sağladığı katkıyı kıymetli bulduklarını söyleyerek, “Bu fabrika ile birlikte, kendilerinden 2030 yılına kadar en az 100 milyon dolarlık bir ihracat bekliyoruz” dedi.

Türkiye’de ilk defa Sivas’ta üretilecek 8 eksenli tornalama merkezinden yeni nesil CNC modellerine kadar geniş bir segmentte ürün gamının imal edileceği bu fabrikasından 40 farklı ülkeye ihraç edileceğini vurgulayan Kacır, Tezmaksan’dan burada Ar-Ge merkezi kurmasını beklediklerini de ifade etti.

“MEMLEKETİME FAYDA SAĞLAMAK İÇİN ŞEVKLE ÇALIŞIYORUM”

“Bir Türk müteşebbisi olarak gençliğimdeki o heyecanı katiyen kaybetmeden memleketime fayda sağlamak için şevkle çalışmayı sürdürüyorum” diyen Tezmaksan Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Aydoğdu ise sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu ülkenin bize sunduğu değerleri yüceltmek, ahde vefamızın bir timsali. Sivas fabrikamızla birlikte geçmişten aldığımız mirası geleceğe ve daha ileriye taşıyacak yeni kuşaklara büyük sorumluluk düşüyor.”

YILDA 300 ADET CUBEBOX ÜRETECEK

Fabrikaya 15 milyon Euro yatırım yaptıklarının bilgisini paylaşan Tezmaksan Grup CEO’su Hakan Aydoğdu, geçen yılın ekim ayından bu yana seri üretimle birlikte toplam 70

adet CubeBOX’ı imal ettiklerini bunu yıl sonuna kadar 150 adete çıkarmayı amaçladıklarını ifade etti. Fabrikanın 53 bin metrekarelik alanda kurulu olduğunu vurgulayan Aydoğdu, 2025 yılından itibaren ise tek vardiya düzeninde yıllık 300 adet CubeBOX üretmeyi planladıklarını söyledi.

KARANLIK FABRİKA KONSEPTİNE GÖRE İNŞA EDİLDİ

Endüstri 4.0 başlığında karanlık fabrika konseptine uygun olacak şekilde yapıldığının altını çizen Aydoğdu, “Standart işleri endüstriyel robotlara, iç lojistiğimizdeki malzeme akışlarını da otonom mobil robotlar (AVR) vasıtası ile gerçekleştiriyoruz. Bunun yanında halihazırda 3’ü beyaz yakalı 13’ü de mavi yakalı olmak üzere 16 çalışanımız mevcut. Avrupa Yeşil Mutabakatı’na ve çevresel sürdürülebilirlik prensiplerine uygun olarak LEED Sertifikası alacak şekilde projelendirilen fabrikamızla birlikte İstanbul’daki fabrikamızı da Ar-Ge merkezi olarak konumlandırdık. Mühendislerimiz tarafından geliştirilen tüm ürün ve projelerin üretim süreci buradaki fabrikamızda olacak. Bununla birlikte İstanbul’da 60 kişiden oluşan Ar-Ge ekibimiz, Sivas’taki 20 kişilik Ar-Ge ekibiyle birlikte 80 kişiye ulaşacak. Fabrikamızda kalite-ölçüm ve test odamızı da oldukça donanımlı, hassas teknolojik ölçüm cihazları ile donattık. Burayı sadece bizim ürünlerimiz için tasarlamadık, Akredite Kalite Laboratuvarı hedefiyle özellikle yakın coğrafyadaki sanayi kuruluşlarımızın da ihtiyaçlarını karşılayabileceğiz” dedi.

HEDEF İHRACATI ARTIRMAK

Aydoğdu, şunları söyledi: “Sivas fabrikasındaki CubeBOX üretimi ile ihracatımızı artıracağız. Şu an 4 kıtada 38 ülkede bayiliklerimiz var. Bu yılın sonunda bu hedefimize 4 ülke daha eklemek. Hollanda Amsterdam’da bir ofis açtık. Yüksek teknoloji ürünlerimiz ile katma değeri yüksek ürünler üretmeye devam edip 2030 yılında 100 milyon Euro’luk ciro hedefine ulaşmayı istiyoruz.”

2025 YILI HEDEFLERİNİ AÇIKLADI

Aydoğdu, yatırımın ikinci fazında ise tornalama merkezleri üretiminin, savunma, havacılık ve uzay teknolojileri için önemine değinerek, “Bu teknolojilere özellikle önem veriliyor. Türkiye için olası ambargolara da alternatif olur” dedi.

Çinli ve Koreli firmalarla Sivas’ta CNC tezgah üretmek üzere görüşmeler yaptıklarını da ifade etti. Önümüzdeki yıl hedeflerini de açıklayan Aydoğdu, halka arz için hazırlıkların sürdüğünü anlattı.