TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi Türk futbolunun Avrupa'daki düşüş nedenini açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi çarpıcı açıklamalarda bulundu.

SportPress24'e konuşan Başkan Büyükekşi açıklamasında; "Hakemliğin daha iyi olmasına yardımcı olacağız çünkü geçen yıl çok şikayet vardı. Her maçtan iki saat sonra federasyon hakemlerden tam bir rapor alacak. Ardından da hakem danışmanı Hugh Dallas televizyona çıkacak ve her hafta Süper Lig maçları hakkında yorum yapacak.” dedi.

Mehmet Büyükekşi Hugh Dallas'ın maaşını kimin ödediği sorusuna ise; "Yayınlara çıktığı yayın kuruluş tarafından maaşı ödenecek." sözlerini sarf etti.

İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi finalini değerlendiren Büyükekşi; "Hazırız. Güvenliğe büyük önem veriyoruz, UEFA ile çok iyi işbirliği yapıyoruz ve her şey yolunda gidiyor." açıklamasında bulundu.

''AVRUPA ŞAMPİYONASI İÇİN BAŞVURACAĞIZ''

Mehmet Büyükekşi, Avrupa Şampiyonası ev sahipliğine başvuru hakkında; "2028 ya da 2032 Avrupa Şampiyonası için başvuracağız. Şimdiye kadar 2008, 2016 ve 2024 yıllarında 3 kez kaybettik. Muhteşem stadyumlarımız ve tesislerimiz var. Sadece İstanbul'da 4 muhteşem stadyumumuz var. Biz bir turizm ülkesiyiz." açıklamasında bulundu.

Yunanistan'la ortak bir girişim olup olmayacağı hakkında ise; "Geçmişte ortak başvurularımız oldu. Belki doğru şartlar olursa neden olmasın?" dedi.

''ASIL SEBEP ARAPLARIN TAKIM SATIN ALMALARI''

TFF Başkanı, Türk futbolunun Avrupa'daki seviyesinin düşüşü hakkında; "Asıl sebep Arapların takım satın almaya başlamaları oldu. En iyi oyuncuları alıyorlar ve çok güçlü kadrolar kuruyorlar. Geçmişte Galatasaray ile UEFA Kupası ve Milli Takım'la dünya üçüncülüğü gibi başarılarımızın olduğunu unutmamak gerek." dedi.