TFF seçiminde Galatasaray depremi

Türkiye Futbol Federasyonu Olağan Mali Genel Kurul ve başkanlık seçimi başladı.

Genel Kurul için delegeler Ankara’daki JW Marriott Hotel’e akın ederken Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım’ın sözleri gündeme bomba gibi düştü.

YÜKSEL YILDIRIM FENERBAHÇE'Yİ ÖVDÜ GALATASARAY'I ELEŞTİRDİ

Salona girmeden önce seçime dair değerlendirmelerde bulunan Yüksel Yıldırım Fenerbahçe’nin bu süreçte dik durduğunu ifade ederken Galatasaray’ı ise geri adım atmakla eleştirdi.

KULÜP BAŞKANLARI YILDIRIM'A DESTEK VERDİ

Yıldırım’ın bu sözleri genel kurula gelen Dursun Özbek ve çevresinde yaratırken bazı kulüp başkanları da Yıldırım’a destek verdi.

İşte Yüksel Yıldırım’ın açıklaması

"Bazı kulüpler dik durdu, Fenerbahçe gibi... Galatasaray farklı bir çizgi izledi. Bir eleştirdi, sonra geri adım attı, o işler düzelince... Beşiktaş'ın başkan seçiminden sonra onlar da daha ılıman ve yapıcı politika izledi. Anadolu takımlarında bunu göremiyorsunuz. Bir çoğu seçilirken destekli ya da aday olurken birileri tarafından önerildiği için proaktif olamıyorlar. Samsunspor olarak bizim duruşumuz var."

"Türk hakemleri stres altında maça çıkıyor ve bildiklerini yapamıyorlar. Taraf olmuş gibi gözüküyorlar. TFF önce MHK'daki sorunu düzeltmeli. Sonrasında finansal işlere gireriz. Harcama limitleri açıklandı, nasıl hesaplandı? İnanmıyorum, sabunlanmış! Biz dürüstçe açıkladık ama en alttan üçüncüyüz. Kasımpaşa, Gaziantep ve sonra Samsunspor. Büyük kulüpler teknik olarak iflas etmiş ama en yüksek limitler verilmiş! Fransa'da Bordeaux borcunu ödeyemedi, amatöre düşürüldü. Haydi aynısını yapsın TFF! Bu kadar çok takım olmamalı! Belediye takımları falan... Gerek yok!"