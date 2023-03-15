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Başkanlar Başakşehir'e yaramadı

Başakşehir-Gent karşılaşması öncesi TFF yetkilileri ve kulüp başkanları, Başakşehir Fatih Terim Stadı'na gelerek İstanbul ekibini bu önemli karşılaşmada yalnız bırakmadı. Başakşehir ilk yarıyı 4-0 geride kapattı.

Haber Giriş: 15 Mart 2023 Çarşamba - 21:07
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TFF ve kulüp başkanları, Başakşehir'de Omuz Omuza

Başkanlar Başakşehir'e yaramadı
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Karşılaşma öncesi TFF Başkan Vekili Yusuf Günay'ın yanı sıra İstanbul Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, Kasımpaşa Başkanı Fatih Saraç, İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu ve Giresunspor Başkanı Nahid Ramazan Yamak basın mensuplarının karşısına geçti.
"3 MAÇ ÇOK ÖNEMLİ"
İlk olarak söz alan Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, hedeflerinin Gent karşısında galip gelerek ülke puanına katkı sağlamak olduğunu belirterek, "Bugün hep beraber maçı izleyelim, 'Hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için' sloganıyla, ülke puanı için sahaya çıkacağız. Ben bütün başkanlarıma geldikleri için teşekkür ediyorum. Yüzyılın depremini yaşadık, acımız çok taze. Federasyonumuz ve kulüplerimiz, inanılmaz bir reaksiyon gösterip birlik beraberliği bütün maçlara yansıttı. Dolayısıyla zor günlerde birleşmeyi sağlıyoruz. Bugün de önemli yansımalar olacak. Ülke puanı için bugün ve yarınki 3 maç çok önemli. Şu an 12'nci sıradayız ve 10'uncu sıraya çıkarsak şampiyon takımımız direkt Şampiyonlar Ligi'ne gidecek. Dolayısıyla bu maç, milli bir maç havasında olacak. Ben, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş olmak üzere bütün takımların taraftarlarına teşekkür etmek istiyorum. Şu an burada her renge bağlı taraftarımız var. İnanıyorum ki bu maçlardan iyi sonuçlar alıp ülke puanına katkı sağlarız. Avrupa'da 50'inci maçımıza çıkıyoruz, 9 yıllık bir kulübüz. Bizim için de ayrı bir anlamı var. İnşallah burada önemli bir başarı alıp ülke puanına katkı veririz. TFF başkanımız, FIFA'nın bir programında olduğu için katılamadı. Tüm başkanlarıma sonsuz teşekkür ediyorum" diye konuştu.

DURSUN ÖZBEK: BAŞAKŞEHİR'İN YANINDAYIZ
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ise davetinden dolayı Göksel Gümüşdağ'a teşekkür ederek, "Yaşadığımız felaketin ardından bütün kulüpler bir araya geldik. Burada Başakşehir'in yanındayız. İki tane amacımız var. Bir tanesi Başakşehir'in kupada başarılı olması ve ülke puanına katkı vermesi. İkincisi de felaketin yaralarını sarmak için yaptığımız etkinliklerde toplanan yardımların depremzede kardeşlerimize ulaşması. Ben Başakşehir'e ve Göksel başkana başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.
Başkanlar açıklamaların ardından birlikte tribündeki yerlerine geçerek maçı izledi.

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