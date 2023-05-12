TFF yabancı kuralı için kararını verdi

TFF ve Kulüpler Birliği Vakfı'nın kritik toplantısından önemli kararlar çıktı.

TFF yabancı kuralı için kararını verdi

Toplantıda ana gündem maddesi yabancı kuralı olurken, mevcut kuralın bir yıl daha devam etmesine karar verildi.

Sabah'tan Fatih Doğan'ın haberine göre, mevcut 14 yabancı durumunun (8+3) 1 yıl daha sürmesi üzerine anlaşıldı.

TFF'nin hazırlayıp daha önce kulüplerle paylaştığı 5 yıllık yeni sınırlama, teşvik ve düzenlene planının TFF seçimi sonrası daha ayrıntılı değerlendirilmesine karar verildi.

Yabancı kuralı için alınan 1 yıllık uzatma kararı pazartesi veya salı günü resmi olarak kamuoyuna açıklanacak.

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