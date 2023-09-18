TFF' yöneticilerine Galatasaray maçına gitme yasağı geldi

Son olarak İstanbul'da oynanan Galatasaray - Molde müsabakasını izlemeye giden TFF Başkanvekili Yusuf Günay'a yoğun eleştiri yapılmıştı.

Plus Sport'un haberine göre TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, A Milli Takımın aldığı başarısız sonuçlardan dolayı Milli Takımlardan sorumlu yönetici Hamit Altıntop ve Galatasaraylı kimliğiyle tanınan Başkanvekili Yusuf Günay'ı Kopenhag maçına göndermeme kararı aldı. Büyükekşi, yerlerine kamuoyu tarafından çok fazla ön planda olmayan Yönetim Kurulu'ndaki diğer yetkililerin karşılaşmaya gitmesini istedi.

KOPENHAG - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

20 Eylül Çarşamba günü saat 19:45'de başlayacak müsabaka Rams Park'da oynanacak.