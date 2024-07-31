TFF'den flaş karar. Süper Lig'in logosu ve kupası değişti

Kaynak: Haber Merkezi / AA
TFF'den flaş karar. Süper Lig'in logosu ve kupası değişti

TFF yeni sezonda kullanılacak olan Süper Lig logosunu ve kupasını tanıttı.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Süper Lig logosu ve kupasının değiştirildiğini duyurdu.

TFF’nin internet sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Trendyol Süper Lig, 2024-2025 sezonundan itibaren yeni logosu, yeni kupası ve yeni mottosu eşliğinde taraftarlarla buluşacak." denildi.

TFF’nin açıklaması şu şekilde:

"Logonun üst bölümü kolları açıp sevincini taraftarlarla paylaşmayı, alt kısmı ise son saniyeye dek tüm kalbinle mücadele etmeyi temsil ediyor. Trendyol Süper Lig takımlarının, tüm taraftarların ve paydaşların bu logo altında aynı değerler ve ortak bir amaç altında buluşup birleşmesi, fair play içinde bu güzel oyunu daha da güzelleştirmesi bekleniyor."

Yeni logonun tasarlanma sürecinde Süper Lig'de yer alan kulüplerle yapılan çalışmaların yanı sıra UEFA ve Avrupa'nın üst düzey liglerinin de değerlendirildiği anlatıldı.

Türk futbolunun Avrupa'nın önde gelen ligleri arasında olma hedefinden bahsedilen açıklamada, maç önü seremonisinin yanı sıra müsabaka sonu röportaj alanlarına kadar düzenlemeler yapıldığı kaydedildi.

Açıklamada lig sonunda şampiyonun kazandığı kupanın da değiştiği belirtildi. Açıklamada, yeni tasarımın en dikkat çekici noktası olarak sezon boyunca kupayı kazanmak için mücadele eden tüm takımların isimlerinin kupaya işlenmesi olacağı vurgulandı.

Trendyol Süper Lig'in yeni sloganının ise 'futbol aşkına' olduğu aktarıldı.

640xauto-3.webp

640xauto-4.webp

640xauto-5.webp

640xauto-6.webp

İlgili Haberler
Fenerbahçeli milyarder patladı
Abdullah Avcı deşifre etti
Abdullah Avcı deşifre etti
Son Haberler
Maltepe'de 4 katlı binanın çatısı alev alev yandı Yerel Haberler
Maltepe'de 4 katlı binanın çatısı alev alev yandı
Fed kritik faiz kararını açıkladı Ekonomi
Fed kritik faiz kararını açıkladı
Galatasaray'dan ayrıldı. Yeni takımına imzayı attı Spor
Galatasaray'dan ayrıldı. Yeni takımına imzayı attı
İzmir Urla'daki orman yangını 8 saati aşkın süredir devam ediyor Gündem
İzmir Urla'daki orman yangını 8 saati aşkın süredir devam ediyor
ABD'de Güney Carolina Yüksek Mahkemesi, eyalette ölüm cezasının yasal olduğuna hükmetti Dünya
ABD'de Güney Carolina Yüksek Mahkemesi, eyalette ölüm cezasının yasal olduğuna hükmetti
Esenler’de kaldırımda silahlı saldırı: Metin Dolan hayatını kaybetti Yerel Haberler
Esenler’de kaldırımda silahlı saldırı: Metin Dolan hayatını kaybetti
Babasını öldüren lisanslı kick boksçu kızın sosyal medya paylaşımı kan dondurdu Gündem
Babasını öldüren lisanslı kick boksçu kızın sosyal medya paylaşımı kan dondurdu