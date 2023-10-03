TFF'den rekor Galatasaray cezası! İstanbulspor isyanda

TFF, İstanbulspor'a, Galatasaray maçında sarı kırmızılı taraftarlara yüksek fiyatta bilet sattığı için Sarı Siyahlı ekibe rekor bir ceza verdi.

TFF'den rekor Galatasaray cezası! İstanbulspor isyanda

Kendi taraftarına 626 TL'den bilet satan İstanbulspor, Galatasaray taraftarına maksimum 813,8 TL'den bilet satabilecekken 905 TL'den bilet satışı gerçekleştirdi.

TFF'den yapılan açıklamada, "1-İSTANBULSPOR A.Ş.'nin, 26.09.2023 tarihinde oynanan İSTANBULSPOR A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasında, rakip kulüp seyircisine kendi seyircisine uyguladığı en düşük bilet fiyatının %30'undan fazla fiyat uygulanarak satılmasından dolayı FDT'nin 49/2. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 1.200 .000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir." denildi.
İstanbulspor, 91,2 TL aşım nedeniyle 1.2 milyon TL ceza aldı.

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