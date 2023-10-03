TFF'den rekor Galatasaray cezası! İstanbulspor isyanda

Kendi taraftarına 626 TL'den bilet satan İstanbulspor, Galatasaray taraftarına maksimum 813,8 TL'den bilet satabilecekken 905 TL'den bilet satışı gerçekleştirdi.

TFF'den yapılan açıklamada, "1-İSTANBULSPOR A.Ş.'nin, 26.09.2023 tarihinde oynanan İSTANBULSPOR A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasında, rakip kulüp seyircisine kendi seyircisine uyguladığı en düşük bilet fiyatının %30'undan fazla fiyat uygulanarak satılmasından dolayı FDT'nin 49/2. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 1.200 .000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir." denildi.

İstanbulspor, 91,2 TL aşım nedeniyle 1.2 milyon TL ceza aldı.