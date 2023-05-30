TFF'den şampiyon Galatasaray'a kutlama mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'ı yaptığı paylaşım ile kutladı.

TFF'den şampiyon Galatasaray'a kutlama mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu, Cumhuriyet'in 100. yılında Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray için kutlama mesajı yayınladı.

Mesajda şu ifadeler kullanıldı;
"Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında bugün oynanan maçlar sonucunda, MKE Ankaragücü'nü mağlup ederek bitime 2 hafta kala 2022-2023 sezonu şampiyonu olmayı garantileyen Galatasaray'ı kutlarız.

Başarılarından dolayı Galatasaray Başkanı Dursun Aydın Özbek'i, yönetim kurulunu, teknik heyeti, futbolcuları ve Galatasaray camiasını tebrik eder, gelecek sezon ülkemizi temsil edecekleri UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda başarılar dileriz."

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