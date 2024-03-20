The Economist’ten tüyler ürperten İstanbul depremi analizi. Depremin ne zaman olacağını yazdılar

Kaynak: Halk TV
The Economist’ten tüyler ürperten İstanbul depremi analizi. Depremin ne zaman olacağını yazdılar
The Economist, beklenen İstanbul depremine ilişkin tüyler ürperten bir habere imza attı. Söz konusu haberde beklenen depremin ne zaman olacağına dair değerlendirmeler yapılırken İstanbul’un depreme hazır olmadığı vurgulandı.

Londra merkezli The Economist dergisi, Avrupa'nın en büyük şehri olan İstanbul'un depreme hazır olmadığına ilişkin bir haber yayınladı.

TARİH BELİRTİLDİ

Haberde, beklenen İstanbul depreminin 2030 yılında kadar gerçekleşme ihtimalinin yüzde 60 olduğu ifade edildi. Ayrıca, söz konusu haberde, İstanbul'un Göztepe ilçesinde yaşayan bir vatandaşın depremle ilgili endişelerine yer verildi ve 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler anımsatıldı.

ecmiijpxkam82hf.jpgİSTANBUL DEPREME HAZIR DEĞİL

The Economist dergisinin haberinde, İstanbul’un altyapısının iyi durumda olduğuna fakat binaların birçoğunun mevzuata uygun olmadığına dikkat çekildi. Ayrıca haberde, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, 1.2 milyon vatandaşın tehlikede olduğuna dair ifadelerine de yer ayrıldı.

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