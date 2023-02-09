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THY deprem bölgesinden 44 bin 716 afetzedeyi tahliye etti

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, 2 günde yapılan seferlerle 44 bin 716 afetzedeyi deprem bölgesinden tahliye ettiklerini duyurdu.

Haber Giriş: 9 Şubat 2023 Perşembe - 13:02
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THY 44 bin 716 afetzedeyi tahliye etti

THY deprem bölgesinden 44 bin 716 afetzedeyi tahliye etti
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Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bölgeye yapılan tahliye seferleri ve taşınan kargo yüküne ilişkin rakamları paylaştı.

Üstün'ün paylaşımına göre, 7-8 Şubat'ta 44 bin 716 depremzede tahliye edilirken, 36 kargo uçuşuyla 2 bin 520 ton insani yardım afet bölgesine taşındı.

Aynı tabloya göre, THY'nin bugün 30 bin 318 kişiyi tahliye etmesi ve 15 kargo seferi ile 900 ton insani yardım malzemesini deprem bölgesine ulaştırması planlanıyor.

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