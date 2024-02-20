THY 5 bin kişi alacak. Şartları Genel Müdür Yardımcısı açıkladı

Türk Hava Yolları, yayınladığı ‘’Take-Off 101’’, ‘’Take-Off Jr.’’ ve ‘’Take-Off Cadet’’ iş ilanlarıyla uçuş ve yer çalışanı olarak birçok pozisyonda işse alım yapacağını aktardı. Türk Hava Yolları İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Abdulkerim Çay, İstanbul Teknik Üniversitesi’nin düzenlediği ‘’Kariyer Zirvesi’ etkinliğinde, işe alım süreci ve politikaları üzerine bir konuşma gerçekleştirdi.

"Ortaklığımızın büyüme stratejileri doğrultusunda her yıl çalışan sayımızı artırmaya gayret ediyor; istihdamı artırma politikalarımızla Türkiye ekonomisine katkı sunmaya çalışıyoruz.” İfadesini kaydeden Çay, 2023 yılında uçuş ve yer ekibinden oluşan toplamda 5.134 çalışanı bünyelerine kattıklarını kaydetti ve “Bu yıl da yine 2023’te olduğu gibi yaklaşık 5.000 çalışanı ailemize almayı hedefliyor; iştirak şirketlerimizle birlikte takribi 84.000 olan çalışan sayımızı, 10 yıl sonunda 150 bin çalışana ulaştırmayı hedefliyoruz" dedi.

GENÇ İSTİHDAMI TEŞVİK EDİLİYOR

Türk Hava Yolları, Take-Off 101 (Part-Time Öğrenci) programı ile Lisans 3. sınıf ve 4. sınıf öğrencilerine eğitim vermeye devam ederken, öğrencilere çalışma hayatını deneyimleme imkanı tanıyor. Değerlendirme sürecini başarıyla tamamlayan adaylara, iki dönem boyunca toplam 12 ay Türk Hava Yolları’nda çalışma fırsatı tanınıyor.

Söz konusu programa, 1 Ocak 1998 ve sonrasında doğmuş olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gençlerin ve 3. ve 4. Sınıfta okumakta olan öğrencilerin başvurabileceği kaydedildi.

Take-Off Jr. (Yeni Mezun ve Lisans Son Sınıf Öğrencileri) programı ile de Türk Hava Yolları, lisans son sınıf öğrencilerine ve yeni mezunlara kariyerlerinde ilerleme fırsatı tanıyor. THY, programın değerlendirme sürecini başarılı bir şekilde tamamlayan yetenekli ve başarılı adaylara bünyesinde tam zamanlı çalışma imkanı sunuyor.

1 Ocak 1997 ve sonrasında doğmuş olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gençlere yönelik açılan ilana, lisans son sınıf öğrencileri ve mezunlarının başvurabileceği iletildi. Söz konusu ilanlarda; iyi derecede İngilizce bilen, iletişimine ve gelişimine önem veren, yeni ve uygulanabilir fikirler üretebilen ve takım çalışmasına yatkın gençlerin tercih edileceği vurgulandı. Her iki ilana da 10 Mart 2024’e kadar başvuru yapılabilecek.

Take-Off Cadet (Yetiştirilmek Üzere İkinci Pilot Aday Adayı) programı ile bölüm fark etmeksizin tüm lisans mezunu ve 31.12.2003- 01.01.1994 tarihleri arasında doğmuş kişilerin, Türk Hava Yolları'na katılmak için başvuru yapabileceğinin altı çizildi.

İşe alım sürecinde başarılı olan adayların toplamda 2 yıl eğitim alacağı belirtilirken, aynı zamanda adaylar, eğitimleri devam ederken 2 brüt asgari ücret maaş, konaklama, kira yardımı, yemek kartı, sigorta ve indirimli bilet gibi haklardan faydalanabilecek. İlana 30 Nisan 2024 tarihine kadar başvuru yapılabilecek.