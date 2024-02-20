MTV yılda 4 sefer alınacak. Şeref Oğuz'dan flaş açıklama

Kaynak: Ekonomim
MTV yılda 4 sefer alınacak. Şeref Oğuz'dan flaş açıklama
Ekonomist Şeref Oğuz, yerel seçimden sonra hükümetin ek vergiler getirebileceğini aktardı. Oğuz, ''1 Nisan vergi şakalarına hazır olun'' diyerek MTV'nin yılda 4 kez alınabileceği vurguladı.

Kahramanmaraş merkezli depremler sebebiyle oluşan finansman ihtiyacından dolayı tüm taşıtlarda 2023 için bir defaya mahsus olarak iki katı MTV alınmıştı.

Yüksek enflasyon yetmezmiş gibi yeni vergilerle vatandaşın etinden sütünden yararlanılmaya devam ediliyor. Zamlar peş peşe birbirini kovalarken, yeni vergilerden zamlara eşlik ediyor.

Yeni vergilerin gelebileceğini söyleyen, ekonomist Şeref Oğuz, yerel seçimlerden sonra Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) yılda 4 kez alınacak hale getirilebileceğini açıkladı.

Oğuz, bu zamlar sonrasında "1600 cc'den yukarı her araç için 'silindir vergisi' de olabileceğini ve birden fazla evi olanlar için 'ekstra konut vergisi" alınabileceğine dikkat çekti.

memurodeme-001.jpgFAİZ ÖDEMEK ZORUNDA MIYIZ?

Ekonomist Şeref Oğuz, ''1 Nisan vergi şakalarına hazır olun'' başlıklı yazısında, "Eğer ayağımızı yorganımıza göre uzatmazsak bunun bir maliyeti var ve bunu da faiz olarak ödemek zorunda kalıyoruz. Para yoksa ya banknot matbaasını çalıştıracak ya da yeni vergiler salacağız. Hatırlayın, deprem bahanesiyle geçici olarak gelen iletişim vergisi, yatıya kalmış ve gitmemişti.” İfadelerini kullandı.
Oğuz, “Hükümet ne zaman paraya sıkışsa, vergilerle oynar. Kasa tamtakır olmuştur, itibardan tasarruf edilemeyeceğine(!) göre, vatandaşa gidilir; “pamuk eller cebe” denir. Allah ne verdiyse, kazansan da kazanmasan da senden para talep edilir. Zira gayya kuyusu gibi harcamalar için para gerekiyordur.” değerlendirmesinde bulundu.

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