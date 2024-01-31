THY bazı seferleri iptal etti. Uçuşu olanlar dikkat. İşte iptal edilen seferler

Türk Hava Yolları (THY), bazı seferlerin iptal olduğunu açıkladı.

Almanya'da havalimanlarında görevli güvenlik ve yer hizmetleri çalışanları grev gerçekleştirecek. Bu grev nedeniyle yarın için planlanan bazı seferler iptal edildi.

THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada, 1 Şubat Perşembe günü Almanya'daki havalimanlarında olacak grev nedeniyle bazı uçuşların iptal edildiği bildirildi.

THY'nin TK-1337 İstanbul-Leipzig ve TK1338 Leipzig-İstanbul seferleri iptal edildi.

İptal edilen seferler ise şu şekilde:

TK-1668 Hamburg-İstanbul Havalimanı

TK-1664 Hamburg-İstanbul Havalimanı

TK-1662 Hamburg-İstanbul Havalimanı

TK-7882 Sabiha Gökçen Havalimanı-Hamburg

TK-7883 Hamburg-Sabiha Gökçen Havalimanı

TK-1726 Berlin-İstanbul Havalimanı

TK-1724 Berlin-İstanbul Havalimanı

TK-1722 Berlin-İstanbul Havalimanı

TK-1728 Berlin-İstanbul Havalimanı

TK-7729 Berlin-Sabiha Gökçen Havalimanı