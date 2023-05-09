THY duyurdu. Kabin memuru alınacak şartlar belli oldu

Türk Hava Yolları'nın internet sayfasında yapılan açıklamayla kabin memuru alacağını duyurdu. Son başvuru tarihi 10 Ağustos.



THY'den yapılan açıklamaya göre başvuru şartları söyle:İşte başvuru şartları ve kritterler:



"Dünyanın en fazla ülkesine uçan havayolu olarak ülkemizi bütün dünyada gururla temsil eden Türk Hava Yolları’nın büyüme sürecinde Kabin Memuru olarak yer almak isteyen

•İletişim becerisi yüksek

•Ekip çalışmasına yatkın

•Dinamik

kadın çalışma arkadaşları arıyoruz.

Genel Koşullar

•T.C. vatandaşı olmak (Mavi kart sahibi olanlar başvuru yapabilir.)

•01/01/1983 ile 31/12/2003 tarihleri arasında doğmuş olmak

•En az lise mezunu olmak

•İyi derecede İngilizce bilmek (İkinci yabancı dil tercih nedenidir.)

•Adli Sicil Kaydı ve Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak

•Daha önce Türk Hava Yolları ve iştirakleri ile diğer işyerlerinden disiplinsizlik veya sağlık nedeniyle ayrılmamış olmak.

•Türk Hava Yolları iştiraklerinde görev yapıyor olmak tercih nedenidir.

Fiziksel Koşullar

•160-180 cm arası boya sahip olmak (Boy-kilo ölçümleri, Türk Hava Yolları veya Türk Hava Yolları’nın belirleyeceği kurum/kuruluş tarafından yapılmaktadır.)

•Vücudun görünecek yerlerinde dövme, piercing ve yara/yanık/leke benzeri kalıcı iz bulunmamak (Bu konudaki görselimizi incelemek için lütfen tıklayınız. Görselde belirtilen beyaz renkli bölgelerde dövme, piercing ve yara/yanık/leke benzeri kalıcı iz bulunmaması gerekmektedir.)

•Kabin Memurluğu, üniforma kullanımı gerektiren bir meslek olup Türk Hava Yolları’nda Kabin Ekibi üyeleri, yürürlükte olan “Kabin Ekibi Üniforma Kullanımı ve Temsil El Kitabı” doğrultusunda görev yapmakla yükümlüdür. Üniforma kullanımına ilişkin oluşturulan görselimizi incelemek için lütfen tıklayınız.

Sağlık Koşulları

•İşe alım süreçlerinde başarılı olan adaylarımızdan işe başlama aşamasında Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce (SHGM) yetkilendirilmiş Havacılık Tıp Merkezlerinden sağlık durumlarının uçuşa uygun olduğuna dair rapor almaları istenecektir.

•Türk Hava Yolları işyeri hekimleri, “İşe Giriş Muayenesi” sırasında (SHGM yetkili Havacılık Tıp Merkezinden verilmiş uçuşa uygun olduğuna dair rapor olsa bile) Türk Hava Yolları iç prosedürleri çerçevesinde ek tetkik ve muayene yaptırılmasını isteyebilir.

•Türk Hava Yolları, belirlemiş olduğu işe giriş sağlık koşulları çerçevesinde (SHGM yetkili Havacılık Tıp Merkezi'nden verilmiş uçuşa uygun olduğuna dair rapor olsa bile) adayın işe başlatılıp başlatılmayacağına karar verme hakkına sahiptir. Aday, işe başlatılmaması halinde herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.

•Adaylar, işe giriş muayenesi sırasında tıbbi özgeçmişi hakkında (ilaç kullanımı, ameliyat, doğumsal bozukluklar, kas-iskelet sistemi rahatsızlıkları, böbrek taşı, yaralanmalar vb.) doğru beyanda bulunmak zorundadırlar. İşe başladıktan sonra tıbbi özgeçmişindeki beyan etmediği hastalık tanısı tespit edilmesi durumunda uygulanacak idari sürece dair herhangi bir hak talebinde bulunamazlar.

•Türk Hava Yolları’nda Kabin Memuru olarak görev yapmaya engel teşkil eden sağlık koşulları hakkında ayrıntılı bilgi almak için lütfen tıklayınız.

Başvuru Şekli ve İzlenecek Yol

•Yukarıdaki koşulları taşıyan adayların, ilana sadece internet ortamındaki Türk Hava Yolları kariyer sitesi “kariyer.thy.com” üzerinden başvurmaları gerekmektedir. Yukarıdaki koşulları taşımayanların ve internet başvurusu dışında herhangi bir şekilde başvuru yapanların başvurusu kabul edilmeyecektir.

•Tüm süreçleri başarılı olan adaylardan sağlık raporu ve işe başlama belgeleri hazırlamaları istenecek; bu belgelerin onaylanması sonrasında ise adaylar eğitime yönlendirilecektir.

Kabin Memuru Adayı Değerlendirme Süreçleri

•İlan Koşullarına Uyum Kontrolü

•Online İngilizce Testi

•Mülakat Süreçleri

-Belge Kontrolü

-İngilizce Mülakatı

-Dövme/Yara izi Kontrolü ve Boy-Kilo Ölçümü

-Kurul Mülakatı



(İhtiyaç duyulması halinde ek değerlendirme aşamaları uygulanabilir.)

Mülakat Süreçleri İstanbul Florya’da bulunan Türk Hava Yolları İnsan Kaynakları Değerlendirme Merkezi’nde gerçekleştirilecektir.

Adaylarımızın Dikkatine!

•Türk Hava Yolları’ndan herhangi bir sebeple iş sözleşmesinin feshi yoluyla ilişiği kesilen,

•Daha önceki Kabin Memuru alım süreçlerimizde;

-Boy ölçümü aşamasında elenen,

-İşe alım sürecinin herhangi bir aşamasında başvuru koşulları ile ilgili doğru beyanda bulunmadığı tespit edilen,

-Türk Hava Yolları'na ve Türk Hava Yolları çalışanına karşı sözlü ve yazılı olarak uygunsuz iletişim kurduğu tespit edilen

adaylar ilanımıza başvuru yapamayacaklardır.

•Değerlendirme süreçlerinde yukarıdaki genel, fiziksel ve sağlık koşullarına uygun olmadığı belirlenen adaylar sürece devam edemeyecektir.

•Türk Hava Yolları’nda görev yapan kabin memurlarının çalışma koşulları ve işe alım süreçleri hakkında daha fazla bilgi almak için kariyer sitemizi inceleyebilir; aynı zamanda ÇevİK aracılığıyla soru sorarak da bilgi edinebilirsiniz.

Başvurular 10.08.2023 Perşembe günü saat 16:00’a kadar alınacak; değerlendirme süreçlerine ise Eylül ayı itibariyle başlanacaktır.