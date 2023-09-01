THY iz bırakanlar belgeselinin ilk konuğu 93 yaşındaki uçak teknisyeni 'Tayyar Baba' oldu

Türk Hava Yolları sektörde iz bırakan çalışanlar için hazırladığı belgeselin ilk bölümünde 93 yaşındaki uçak teknisyeni namı değer 'Tayyar Baba'yı, Tayyar Güler'i konuk etti.

THY iz bırakanlar belgeselinin ilk konuğu 93 yaşındaki uçak teknisyeni 'Tayyar Baba' oldu

Türk Hava Yolları, havacılık sektöründe iz bırakan çalışanlarının hayat hikayelerini anlatan belgesel serisinin ilk bölümünde 93 yaşındaki emekli uçak teknisyeni Tayyar Güler’e yer verdi.

90. Yılını gururla kutlayan, Türkiye’nin Bayrak Taşıyıcısı Türk Hava Yolları, havacılık sektöründe iz bırakan çalışanlarının hayat hikayelerini anlatan belgesel serisinin ilk bölümünde 93 yaşındaki emekli uçak teknisyeni Tayyar Güler’e yer verdi.

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Türk Hava Yolları’nda görevli ilk teknik personellerden biri olan Tayyar Güler ile gerçekleştirilen röportajda, markanın havacılık sektöründeki değerini anlatan bir sohbet gerçekleştirildi.

Duygusal anların yaşandığı çekimlerde Türk Hava Yolları’nın hayatının nasıl en önemli parçalarından biri haline geldiğini izleyenlere aktaran Tayyar Güler, çekimlerin bir kısmının yapıldığı İstanbul Havalimanı’nda, Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. Genel Müdürü Mikail Akbulut tarafından karşılandı. Hangarda çalışan emektarları da unutmayan Tayyar Güler, tecrübelerine değinerek teknisyenlere de önemli bilgiler aktardı.

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90 yıla sayısız başarı ve ödül sığdıran Türk Hava Yolları, dijital kanallarında izleyiciyle buluşturduğu “İz Bırakanlar” serisiyle mihenk taşlarını anlatmayı ve gelecek hedeflerini planlarken her bir çalışanının emeğinin önemini göstermeyi hedefliyor.

Butikten zirveye olan yolculukta, binlerce çalışanıyla büyük bir aileyi oluşturan Türk Hava Yolları, çatısı altında iz bırakanları onurlandırmaya devam edecek.

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