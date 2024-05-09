THY'nin yolcu sayısı 25 milyonun üzerine çıktı

THY tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklamaya göre, Nisan 2024 trafik sonuçları şu şekilde:

Nisan 2023’te 6,5 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2024 Nisan’ında yüzde 6,9 artarak 7 milyona ulaştı.

Dış hatlardan dış hatlara transfer olan yolcu sayısı, Nisan 2023’te 2,46 milyon iken, 2024 Nisan’ında yüzde 0,5 artışla 2,47 milyona yükseldi.

Yolcu doluluk oranı, Nisan 2023’te yüzde 80 iken, 2024 Nisan’ında 0,8 puanlık bir artışla yüzde 80,7’ye çıktı. Aynı dönemde uluslararası uçuşlarda doluluk oranı yüzde 80, iç hatlarda ise yüzde 86,5 olarak kaydedildi.

Geçen yıl Nisan ayında 18,7 milyar olan toplam sunulan koltuk kilometre (ASK), bu yılın aynı ayında yüzde 8,4 artışla 20,3 milyara çıktı.

Taşınan kargo ve posta hacmi, Nisan 2023’te 120,9 bin ton iken, 2024 Nisan’ında yüzde 34,4’lük bir artışla 162,5 bin tona yükseldi.

Ocak-Nisan dönemi için daha detaylı sonuçlar ise şöyle:

Dış hatlardan dış hatlara transfer olan yolcu sayısı, Ocak-Nisan 2023’te 9,4 milyon iken, 2024’ün aynı döneminde yüzde 7,7 artışla 10,1 milyona çıktı.

Yolcu doluluk oranı, bu dönemde 0,4 puan düşüşle %80,5 oldu. Uluslararası uçuşlarda %80,2, iç hatlarda ise yüzde 83,7 olarak gerçekleşti.

ASK, 2023 Ocak-Nisan döneminde 70,4 milyar iken, 2024’ün aynı döneminde yüzde 11,8 artarak 78,7 milyara yükseldi.

Taşınan kargo ve posta hacmi, Ocak-Nisan 2023’te 473,7 bin ton iken, 2024’ün aynı döneminde yüzde 35,1 artışla 640 bin tona çıktı.

THY filosundaki uçak sayısı, Nisan 2024 sonunda 455’e ulaştı.