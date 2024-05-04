4. İstanbul Dijital Sanat Festivali başladı. Yapay zeka küratörü Avind’den sanat sohbeti

Kültür ve Turizm Bakanlığı, PASHA Bank ve Mezo Dijital iş birliğiyle hayata geçirilen 4. İstanbul Dijital Sanat Festivali Atatürk Kültür Merkezi’nde dördüncü kez sanatseverlere kapılarını açtı.

Dijital Sanat Festivali, sanatseverleri dijital sanat alanında büyülü bir yolculuğa çıkartıyor. Festival aynı zamanda 50’den fazla ulusal ve uluslararası sanatçıya ev sahipliği yapıyor.

Festivalin açılış töreninde konuşan T. C. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu her geçen gün büyüyen ve güçlenen festivale kıymetli sanatçılara ev sahipliği yapmaktan dolayı mutluluk duyduklarını ve desteklerinin devam edeceğini söyledi.

Festival Direktörü ve Mezo Dijital Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Nabat Garakhanova da konuşmasına küratörlere ve sanatçılara teşekkür ederek başladı.

Garakhanova onlar sayesinde dijital sanatın ne kadar değerli ve önemli olduğunu anladıklarını ifade ederek bu etkinlikte çok büyük bir emeğin olduğunu belirtti.

İLK YAPAY ZEKA KÜRATÖRÜ AVİND İLGİ GÖRDÜ

Türkiye’nin ilk yapay zeka küratörü Avind, bu yıl da davetlilerden büyük ilgi gördü. Misafirleri Türkçe selamlayan Avind yaptığı konuşmada festivalde olmaktan onur duyduğunu belirterek, misafirlere giydiği kıyafeti nasıl bulduklarını sordu.

Dört gün boyunca festival herkese açık ve ücretsiz olarak ziyaretçilerini ağırlıyor.

Festivalde müzik, oyun, sinema ve moda bölümlerinde işitsel ve görsel performanslar yer alıyor.

Yine festival kapsamında teknolojik harmoni çalışması, dijital dönüşüm atölyesi, makine estetiği atölyesi, geçmişten günümüze İTÜ Sergisi, yaratıcı kodlama atölyesi, aI çizgi anime atölyesi, FCR deneyim atölyesi, lego atölyesi, ileri dönüşüm-sanat Atölyesi gibi pek çok konuda panel ve atölyeye ev sahipliği yaptı.