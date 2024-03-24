THY o ülkeye 10 yıl sonra yeniden uçuyor. Haftada 3 sefer yapacak

Kaynak: Haber Merkezi
THY o ülkeye 10 yıl sonra yeniden uçuyor. Haftada 3 sefer yapacak
Türk Hava Yolları Libya’ya 10 yıl aradan sonra uçuşlara başlıyor. THY, Libya’ya haftada üç safer yapacak.

THY, Libya seferlerine yeniden başlıyor. Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Elhamdülillah, yaklaşık 10 yıllık bir aradan sonra Türk Hava Yolları (THY), önümüzdeki haftadan itibaren Libya seferlerine yeniden başlayacak" ifadesini kullandı.

THY'nin Libya uçuşlarına başlamasının ülkesindeki istikrarın göstergesi olduğuna dikkati çeken Dibeybe, bu adımın atılmasında katkısı bulunan ülkesindeki Sivil Havacılık Kurumu ile tüm ilgili kurumlara teşekkür etti.

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Libya'ya seferlerimiz başlıyor. Haftada 3 sefer yapacağız. Seferlerimiz satışa açılmıştır" ifadelerini kullandı.

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