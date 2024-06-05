THY pilotu İstanbul semalarında 2 bin metrede gördü kuleye rapor etti. Ya uçağı düşürseydi

İstanbul semalarında sonu uçak düşürmeye kadar varabilecek bir durum yaşandı. Dış hatlar seferini yapan bir Türk Hava Yolları pilotu uçuşunu sürdürürken yerden 2 bin metre yükseklikte dron gördü. Uçağın düşmesine bile sebep olabilecek dron skandalı pilot tarafından anından İstanbul Havalimanı Hava Trafik Kontrol Merkezi’ne “Bu çevrede uçan droneler hakkında bilginiz var mı?" ifadelerini kullanarak bildirdi.

Merkez ise yerden 2 bin metre yükseklikte olan dron hakkında bilgilerinin olmadığını belirtti.

DRONE SAYISINDA ARTIŞ

Son yıllarda tüm dünyada kullanımı git gide artan dronlar ülkelerin askeri ihtiyaçları doğrultusunda da oldukça etkin bir şekilde kullanılıyor. Özellikle Rusya-Ukrayna arasında devam eden savaşta sosyal medyaya sık sık dronlu saldırıların video kaydı düşüyor.

Amerikan Federal Havacılık İdaresi tarafından yayımlanan verilere göre ABD’de pilotların dron ile karşılaşmasında sürekli bir artış gözlemleniyor. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, dron ile alakalı uçuş izninin gerekliliğine uyulmaması ve uçuşa yasak bölgelerde uçuş yapılması halinde 54 bin 680 liralık bir para cezası uyguluyor.