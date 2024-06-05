THY pilotunun karşısına 2 bin metrede dron çıktı kuleye rapor edildi

İstanbul Havalimanı kalkış ve iniş bölgelerinde dron uçuş yasağı var ama bunu dinlemeyenler de ortaya çıkıyor. En son olay Eyüpsultan üzerinde yaşandı. Kalkış sonrası 2 bin metreye çıkan Türk Hava Yolları kaptan pilotu dronla karşı karşıya kaldı.

Eyüpsultan üzerinde uçan bir dron THY pilotu tarafından görülmesinin ardından kule ile pilot arasında geçen konuşmalar ortaya çıktı.



Dış hat seferi yapan bir uçağın pilotu 2 bin metrede rotasına devam ederken dron uçurulduğunu gördü. Kaptan pilot hemen İstanbul Havalimanı Hava Trafik Kontrol Merkezi'yle irtibata geçti. Kaptan Pilot kuleye hitaben yaptığı anonsta, "Bu çevrede uçan dronlar hakkında bilginiz var mı?" sorusunu yöneltti. Bu anons üzerine kule görevlisi de bilgilerinin olmadığını söyledi. Son dönemde pilotlar dronlarla karşılaşıyor. Havalimanlarının alçalma ve yükselme bölgelerinde uçuş yasağı uygulanıyor. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü(SHGM) dron ile ilgili uçuş izninin gerekliliğine uyulmaması ve uçuşa yasak bölgelerde uçuş yapılması halinde 54 bin 680 lira para cezası uyguluyor.



