THY pilotunun karşısına 2 bin metrede dron çıktı kuleye rapor edildi

Kaynak: İHA
THY pilotunun karşısına 2 bin metrede dron çıktı kuleye rapor edildi

Türk Hava Yolları'na (THY) pilotu İstanbul Havalimanı'ndan kalkışının ardından dron gördü. THY pilotu Eyüpsultan üzerinde uçuş sırasında 2 bin metrede dronla karşılaştı. Dronların uçuşunun yasak olduğu bölgede gören kaptan pilot durumu kuleye rapor etti. Telsiz konuşmaları ortaya çıktı.

İstanbul Havalimanı kalkış ve iniş bölgelerinde dron uçuş yasağı var ama bunu dinlemeyenler de ortaya çıkıyor. En son olay Eyüpsultan üzerinde yaşandı. Kalkış sonrası 2 bin metreye çıkan Türk Hava Yolları kaptan pilotu dronla karşı karşıya kaldı.

Eyüpsultan üzerinde uçan bir dron THY pilotu tarafından görülmesinin ardından kule ile pilot arasında geçen konuşmalar ortaya çıktı.

Dış hat seferi yapan bir uçağın pilotu 2 bin metrede rotasına devam ederken dron uçurulduğunu gördü. Kaptan pilot hemen İstanbul Havalimanı Hava Trafik Kontrol Merkezi'yle irtibata geçti. Kaptan Pilot kuleye hitaben yaptığı anonsta, "Bu çevrede uçan dronlar hakkında bilginiz var mı?" sorusunu yöneltti. Bu anons üzerine kule görevlisi de bilgilerinin olmadığını söyledi. Son dönemde pilotlar dronlarla karşılaşıyor. Havalimanlarının alçalma ve yükselme bölgelerinde uçuş yasağı uygulanıyor. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü(SHGM) dron ile ilgili uçuş izninin gerekliliğine uyulmaması ve uçuşa yasak bölgelerde uçuş yapılması halinde 54 bin 680 lira para cezası uyguluyor.

Son Haberler
725 araç trafikten men edildi Yerel Haberler
725 araç trafikten men edildi
Gölden bir kamyon çöp çıktı. 40 derecede çöp toplayan bu iyi insanlardan utanın Yaşam
Gölden bir kamyon çöp çıktı. 40 derecede çöp toplayan bu iyi insanlardan utanın
Galatasaray Saray'a çıktı. Kupalar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önüne dizildi Spor
Galatasaray Saray'a çıktı. Kupalar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önüne dizildi
Çevreyi kirleten tesislere rekor ceza Gündem
Çevreyi kirleten tesislere rekor ceza
Dev uyuşturucu operasyonu. 99 adrese şafak baskını Gündem
Dev uyuşturucu operasyonu. 99 adrese şafak baskını
Ünlü şarkıcı lösemiye yakalandığını açıkladı Magazin
Ünlü şarkıcı lösemiye yakalandığını açıkladı
Yerli tohum hasat edildi dar gelirlilere un olarak verilecek Gündem
Yerli tohum hasat edildi dar gelirlilere un olarak verilecek