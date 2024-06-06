THY uçağı acil durum bildirdi: Uçak saatler sonra İstanbul’a döndü

Kaynak: İHA
THY uçağı acil durum bildirdi: Uçak saatler sonra İstanbul’a döndü

Türk Hava Yolları'na ait TK801 sefer sayılı İstanbul-Panama City uçuşu sırasında uçakta acil durum bildirildi.

İlk olarak Paris'e yönlendirilen uçuş ekibi, daha sonra bu karardan vazgeçerek İstanbul'a iniş için yönlendirildi. Akşam saatlerinde İstanbul Havalimanı'na sorunsuz bir şekilde iniş yapıldı.

Edinilen bilgilere göre, Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul-Panama City seferini yapan TC-LLN kuyruk tescilli Boeing 787-9 Dreamliner tipi yolcu uçağı, sabah saatlerinde İstanbul Havalimanı'ndan kalkış yaptı. Fransa hava sahasında acil durum bildirilmesi üzerine uçuş ekibi, Biskay körfezi üzerinden dönerek önce Paris'e yönlendirildi. Ancak daha sonra bu karardan vazgeçilerek İstanbul'a iniş için rotası değiştirildi.

Acil durumun nedeni hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmazken, teknik bir arıza iddiası gündeme geldi. Ancak THY yetkilileri tarafından konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Uçak akşam saatlerinde İstanbul Havalimanı'na planlanan şekilde sorunsuz bir şekilde indi.

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